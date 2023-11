Le premier logiciel de l'entreprise IA d'Elon Musk, xAI, arrive sur le marché. Les promesses sont, une fois encore, très grandes.

Depuis plusieurs mois, il se murmure qu’Elon Musk prépare une nouvelle société IA, xAI. Aujourd’hui, il semblerait que tout soit fin prêt. Le PDG de Tesla a utilisé sa plateforme X / Twitter pour déclarer que son entreprise lance son tout premier modèle aujourd’hui. Ce dernier arrive dans une version bêta, accessible à “un groupe restreint”, mais le multimilliardaire n’a pas explicité le détail de la sélection de ces personnes. Tirage aléatoire ? Accès réservé à des VIP ? Nul ne le sait.

Quoi qu’il en soit, Elon Musk a fait de grandes promesses autour de son intelligence artificielle qui, “dans certains aspects importants, est la meilleure qui existe aujourd’hui.” Elle concurrencera les produits des cadors du marché que sont OpenAI, Google, Meta et nombre d’autres. L’avenir nous dira de quels “aspects importants” il est question.

En ce qui concerne les promesses faites par Elon Musk, tout a démarré dès l’annonce de xAI, société qui a pour objectif, ni plus ni moins que de “comprendre la vraie nature de l’univers”. Ce qui, vous en conviendrez, va bien plus loin que de demander à un chatbot dans quel hôtel passer la nuit ou ce que l’on peut cuisiner avec deux concombres et quelques feuilles d’épinards. Elon Musk a connu moult soucis ces derniers temps, dont des ventes de Tesla en délicatesse et la gestion de X / Twitter. Réussira-t-il dans cette énième aventure ? À suivre !

Les promesses sont, une fois encore, très grandes

Par ailleurs, le timing de cette annonce n’est pas une coïncidence. Elon Musk est intervenu il y a quelques jours durant le AI Safety Summit au Royaume-Uni, au cours duquel le Royaume-Uni et les États-Unis ont annoncé des investissements dans des garde-fous pour l’IA. De plus, OpenAI organise son tout premier DevDay le 6 novembre. Elon Musk pourrait vouloir profiter de cette traction. Les deux entreprises sont rivales, mais Elon Musk comptait parmi les premiers membres du conseil d’administration d’OpenAI, avec Sam Altman en 2015, avant que le fantasque entrepreneur prenne une autre direction.