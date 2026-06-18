Toy Story 6 n’est déjà plus tabou, et ce n’est pas si absurde

Alors que Toy Story 5 arrive au cinéma avec de très bonnes critiques, Andrew Stanton laisse déjà la porte ouverte à une suite. Et ça change le débat.

En bref Andrew Stanton n’écarte pas un Toy Story 6

La saga pourrait suivre encore Bonnie

Toy Story 5 affiche 93% sur Rotten Tomatoes

Avant même sa sortie, Toy Story 5 relance déjà la question d’un sixième film. Et ce qui frappe, ce n’est pas seulement l’idée d’une suite. C’est la manière dont Andrew Stanton, co-créateur du film, décrit la franchise, comme une saga pensée pour pouvoir se terminer proprement à chaque fois, tout en gardant une petite porte entrouverte.

Une saga écrite pour pouvoir s’arrêter, ou repartir

Chez Pixar, l’idée ne semble pas être de tirer sur la corde sans plan. Andrew Stanton compare plutôt Toy Story à une série qui ne sait jamais si elle sera renouvelée pour une saison suivante. En français, sa formule donne quelque chose de très simple, « C’est comme une série qui ne sait pas si elle sera reprise pour la saison suivante ».

Il explique aussi que chaque film est conçu pour pouvoir servir de fin. Mais la fin de Toy Story 4 avait déjà prévu un éventuel après, avec un passage de relais de Woody à Jessie. Ce détail, rétrospectivement, pèse plus lourd qu’il n’y paraissait.

La piste Bonnie est déjà là

Si un Toy Story 6 voit le jour, la direction existe déjà. Stanton évoque les « années Bonnie », avant de transmettre ensuite l’histoire à un autre enfant.

Son idée, reformulée, est limpide, suivre Bonnie, voir sa vie avancer et observer ce qui arrive aux jouets si la saga continue. Il ajoute même qu’il y avait toujours cette possibilité naturelle en germe. Bref, on n’est pas face à une suite improvisée au dernier moment.

Le vieux débat sur les suites revient, encore

À chaque nouvel épisode ou presque, la même rengaine revient en ligne et dans les podcasts, fallait-il vraiment un autre Toy Story ? La source rappelle que le phénomène a surtout accompagné les épisodes 4 et 5, même si Toy Story 4 avait temporairement calmé ce procès en légitimité.

Le plus curieux, c’est que l’annonce du cinquième film a rouvert exactement les mêmes critiques, avec au passage des relectures parfois sévères de Toy Story 3 et Toy Story 4. Un peu comme si cette franchise devait rejustifier son existence à chaque retour.

Pourquoi Toy Story 5 pèse déjà dans la discussion

Il y a quand même un fait têtu. Toy Story 5 affiche 93% sur Rotten Tomatoes, sur la base de 112 critiques. Pour une saga aussi installée, ce niveau d’accueil change forcément la nature du débat.

D’autant que le film s’attaque à un sujet très contemporain, des enfants qui grandissent avec des tablettes et des téléphones. Là, Pixar ne recycle pas juste sa nostalgie, il essaie de raccrocher la franchise à l’enfance telle qu’elle se vit aujourd’hui, pour les plus jeunes comme pour leurs parents.

Reste maintenant le test décisif, la salle. Toy Story 5 sort au cinéma le 19 juin 2026. Et si le film confirme cet accueil, la question ne sera peut-être plus de savoir s’il faut un sixième volet, mais ce que cette saga peut encore raconter sur la façon dont les enfants changent.