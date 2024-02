Tout savoir sur Suicide Squad Isekai

Voici toutes les informations essentielles sur la série animée Suicide Squad Isekai produite par WIT Studio.

Tl;dr Suicide Squad Isekai a été dévoilée en 2023.

La série animée est une collaboration entre WIT Studio et Warner Bros Japan.

Le Joker et Harley Quinn sont les personnages principaux de Suicide Squad Isekai.

Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Une nouvelle aventure pour le Joker et Harley Quinn

En 2023, une annonce a surpris mais ravi le monde de l’animation : la création de la série Suicide Squad Isekai. Les célèbres personnages de l’univers DC, le Joker et Harley Quinn, seront les protagonistes de cette aventure animée, un choix judicieux étant donné leur popularité.

Warner Bros. Animation, l’un des nombreux géants occidentaux à s’associer à un studio d’animation japonais, collabore avec WIT Studios, tandis que Mappa et Adult Swim travaillent ensemble sur une série de science-fiction. L’animation japonaise continue de faire des vagues à l’échelle mondiale, touchant divers domaines comme les jeux vidéo et les séries en prise de vue réelle.

Suicide Squad Isekai : les détails

L’annonce de Suicide Squad Isekai a été faite lors de l’Anime Expo 2023. La série animée mettra en avant le groupe mortellement efficace de la Suicide Squad, introduisant une dimension supplémentaire à l’intrigue grâce au concept de l’isekai, genre populaire dans l’animation japonaise.

Le studio d’animation WIT, à qui l’on doit des succès comme Attack On Titan ou Vinland Saga, a été chargé de donner vie à l’anime, sous la direction d’Eri Osada et avec la collaboration de Tappei Nagatsuki et Eiji Umehara pour le script. Le design des personnages a été confié à la mangaka Akira Amano.

Un casting de voix japonaises confirmé

Outre le Joker et Harley Quinn, d’autres personnages de l’univers DC feront leur apparition, tels que Peacemaker, Deadshot, King Shark, Rick Flag et Katana, aux côtés de nouveaux personnages créés spécifiquement pour l’anime. Les acteurs de doublage japonais ont également été annoncés, avec notamment Anna Nagase pour Harley Quinn et Yūichirō Umehara pour le Joker.