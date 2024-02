Paul King veut réaliser Wonka 2

La suite du film prequel de Charlie et la chocolaterie n'est pas officiellement commandée par Warner Bros. Pictures.

Tl;dr Wonka du réalisateur Paul King a été bien accueilli par la presse et les spectateurs.

Le film a rapporté plus de 617 millions de dollars au box-office mondial.

Une suite pour Wonka est dans les plans de Paul King.

Wonka sera diffusé sur la plateforme de streaming Max à partir du 8 mars 2024.

Un succès retentissant pour Wonka

Le réalisateur Paul King savoure le succès critique et commercial de Wonka, préquelle du livre Charlie et la chocolaterie du romancier britannique Roald Dahl, grâce aux nombreuses critiques positives et les recettes mondiales estimées à plus de 617 millions de dollars.

Un avenir prometteur pour la saga

Dans une interview exclusive pour Screen Rant, Paul King a partagé son optimisme quant à la possibilité d’un Wonka 2. Selon lui, il y a encore beaucoup de trames narratives à explorer dans l’intervalle de 30 ans entre la fin de Wonka et le début de Charlie et la chocolaterie :

J’adorerais réaliser un autre film sur Willy Wonka si nous pouvions trouver la bonne histoire. Comme je l’ai dit au début, c’est un personnage auquel Roald Dahl est revenu encore et encore. Il pensait qu’il y avait matière à développer. C’est un conteur bien au-dessus de tout ce que je pourrais jamais imaginer.

Un réalisateur aguerri pour une suite attendue

Les critiques positives de Wonka et son succès au box-office rendent une suite de plus en plus probable. Avant Wonka, Paul King avait réalisé Paddington et Paddington 2, ce dernier ayant obtenu un rare 100% de critiques positives sur Rotten Tomatoes. Il est donc raisonnable de penser qu’avec Paul King à la barre, une suite à Wonka pourrait connaître une augmentation similaire de la qualité et de l’acclamation.