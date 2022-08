Tout savoir sur les cartes-cadeaux Netflix

Les cartes-cadeaux Netflix sont un moyen intéressant de profiter de Netflix ou de payer son abonnement. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le sujet.

La carte-cadeau est une option plutôt simple et efficace en cas de panne d’inspiration pour un anniversaire ou pour Noël, par exemple. Elle permet à celui ou celle qui la reçoit de dépenser tout ou partie de la valeur de la carte chez l’enseigne concernée. Et ces cartes fonctionnent depuis quelque temps avec des services numériques. Comme Netflix. Dans l’article ci-dessous, on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur ces dernières.

Présentation des cartes-cadeaux Netflix

D’un montant de 25 ou 50 € (le plus souvent), les cartes-cadeaux Netflix peuvent être utilisées pour payer un abonnement Netflix ou les offrir en cadeau. Il est possible d’en acheter dans différentes enseignes et en ligne.

Sachez simplement que ces cartes-cadeaux n’expirent pas – une mention l’indique précisément au dos de chaque carte -. Elles ne sont pas remboursables. Une fois validée sur votre compte, vous pouvez regarder Netflix tant que le solde restant sur votre carte le permet. Elles ne sont pas non plus rechargeables.

Pour utiliser une carte-cadeau Netflix, c’est très simple. Il suffit de se rendre sur la page netflix.com/redeem, de gratter la pellicule argentée au dos de la carte pour découvrir le code. Dans le cas d’une carte-cadeau numérique, le code est inclus dans l’e-mail et si vous avez un reçu, le code est sur le reçu.

Saisissez ensuite le code sur la page et cliquez sur le bouton Utiliser. Saisissez alors l’adresse e-mail associée à votre compte ou celle qui servira à créer un nouveau compte. Un écran de confirmation s’affichera alors.

Vous pouvez aussi utiliser plusieurs cartes-cadeaux sur netflix.com/redeem. Le montant de chaque carte utilisée sera ajouté à votre solde disponible. Il est même possible d’utiliser une carte d’un autre pays pour peu que celle-ci soit dans la même devise que celle utilisée pour votre facturation Netflix.



À savoir : le solde de votre carte-cadeau est crédité sur le compte et le prochain paiement sera prélevé sur ce solde. Un rappel sera envoyé par e-mail 7 jours avant que le solde ne soit épuisé.

Une fois le code de ladite carte-cadeau en votre possession, rendez-vous sur la page netflix.com/redeem et saisissez-le où demandé. Cliquez sur le bouton Utiliser, le solde s’affichera sur l’écran suivant.

Si vous n’avez pas d’autre mode de paiement enregistré, vous pourrez regarder Netflix jusqu’à épuisement du montant de la carte-cadeau. Pour continuer de regarder Netflix, ajoutez une autre carte-cadeau ou un mode de paiement avant épuisement du solde. Si vous annulez votre compte, vous pouvez continuer à regarder Netflix jusqu’à l’épuisement du solde de votre carte-cadeau.

Après utilisation de votre carte-cadeau, vous pouvez consulter le solde disponible à tout moment sur la page Détails de facturation.