Tout savoir sur le potentiel Dune 3

Suite à la fin explosive de Dune 2, le réalisateur canadien Denis Villeneuve pourrait conclure l'adaptation cinématographique de Dune avec Dune 3 en se concentrant sur les événements du roman Dune Messiah.

Une trilogie Dune au cinéma ?

Après un succès retentissant au box-office pour les deux premiers films, le troisième opus de Denis Villeneuve, Dune 3, pourrait mettre un point final à la trilogie en se basant sur l’œuvre de Frank Herbert, Dune Messiah. Bien que l’univers de Dune compte plus de deux douzaines de livres, seuls six ont été écrits par l’auteur original.

Une adaptation réussie du roman

L’approche de Denis Villeneuve a su transformer cette série de science-fiction/fantasy complexe en un véritable blockbuster hollywoodien. L’impressionnante performance de Dune: Part Two au box-office confirme non seulement la vision de Denis Villeneuve pour la franchise, mais rend également un autre film absolument nécessaire.

Le futur incertain de Dune 3

Malgré l’envie de Denis Villeneuve de conclure l’histoire de Dune en trilogie, Warner Bros. Pictures n’a pas encore officiellement confirmé Dune: Part Three. Cependant, avec la réaction positive à Dune: Part Two, Warner Bros. Pictures pourrait probablement donner son feu vert plus tôt que prévu avec encore une fois Legendary Pictures à la supervision.

Le retour du casting initial

Bien que Dune Messiah se déroule douze ans après les événements du premier roman de Dune, la majeure partie du casting de Dune: Part Three pourrait être composée d’acteurs des deux premiers films. Notamment Timothée Chalamet, dans le rôle de Paul Atreides, et Zendaya, dans le rôle de Chani, son amour Fremen. De plus, il faudrait que Florence Pugh revienne dans le rôle de la Princesse Irulan, son parcours émotionnel étant primordial pour le reste de l’histoire.