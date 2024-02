Tout savoir sur la série animée Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Les Tortues Ninja reviennent avec Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, le spin-off de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem.

Tl;dr Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles sera diffusée cet été sur Paramount+.

La série animée est un spin-off du film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem .

. Les acteurs de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem reprendront leurs rôles dans Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles.

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles fera le lien entre Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem et sa suite .

Les Tortues Ninja reviennent sur le petit écran

Après le retentissant succès du film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem en 2023, les célèbres Tortues Ninja reviennent dans une nouvelle série animée intitulée Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles. Ce retour sur le petit écran est une suite naturelle pour ces héros qui ont d’abord conquis le public grâce à leur série animée des années 1980 et 1990.

Une série construite sur le succès du film

Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles n’est pas une simple adaptation de plus, elle s’appuie sur le succès de Mutant Mayhem au box-office. Elle sera même un élément clé pour créer une synergie avec la suite annoncée du film.

Un premier aperçu de Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Peu de temps après l’annonce officielle de Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, une bande-annonce a été dévoilée par Paramount+, attisant encore plus l’excitation autour de ce nouveau projet. Sans révéler grand-chose, on peut supposer que la série continuera à suivre le format d’une aventure par semaine, cher aux Tortues Ninja.

Le casting de Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles

Le casting de Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles comprendra les acteurs de doublage des célèbres Tortues Ninja du film Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, à savoir Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu et Brady Noon. Aucun autre nom n’a été annoncé pour le moment, mais il est probable que d’autres acteurs du film reprennent leurs rôles et que de nouveaux personnages soient introduits.