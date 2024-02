Bande-annonce de Tales Of The TMNT : la suite de la série Mutant Mayhem dévoile un tout nouveau style d’animation

La première bande-annonce de "Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles" dévoile un style d'animation unique tout en élargissant l'univers du Mutant Mayhem. Qu'est-ce qui vous excite le plus dans cette nouvelle adaptation ?

Un nouveau regard sur les Tortues Ninja

Le premier aperçu de la série dérivée des Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem est enfin disponible en ligne. Plus précisément, il s’agit de la série Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, qui promet de nous faire vivre des aventures encore plus turbulentes que celles du film de 2023. Cette série, annoncée en juillet 2023, a été commandée pour deux saisons sur Paramount+. Parallèlement, on apprend qu’un Mutant Mayhem 2 est en préparation.

Un style d’animation distinct

Paramount+ a dévoilé une bande-annonce de la prochaine série Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles, mettant en avant un tout nouveau style d’animation 2D, distinct du film original. Bien qu’aucune date de sortie précise n’ait été confirmée, il est à noter que la série fera son apparition sur Paramount+ cet été.

Expansion de l’univers de Mutant Mayhem

Les détails concernant Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles sont encore rares. Cependant, on sait que la série introduira de nouvelles menaces pour les tortues et que d’anciens alliés du film feront leur retour. Qui seront ces menaces et ces alliés reste encore un mystère. Cela dit, la série a la possibilité d’explorer l’univers de Mutant Mayhem de manière beaucoup plus vaste que le film.

Un casting déjà connu

Les acteurs Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Nicolas Cantu et Brady Noon reprendront leurs rôles respectifs de Donatello, Michelangelo, Leonardo et Raphael. Cette continuité du casting offre la possibilité de vivre davantage d’aventures et de donner une vision plus précise de la ville de New York. En outre, Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles sera produit par Seth Rogen et Evan Goldberg, qui étaient producteurs exécutifs pour Mutant Mayhem.