Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem va être adapté en jeu vidéo

Outright Games et Nickelodeon annoncent le développement d'un spin-off en jeu vidéo pour le film d'animation Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem.

L’adaptation vidéoludique de Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem se déroulera plusieurs mois après les événements du film d’animation, en plus de proposer des graphismes qui s’inspirent de son style artistique. Les joueurs seront amenés à prendre le contrôle des Tortues Ninja (Michelangelo, Leonardo, Raphaël et Donatello), interagir avec une foule de personnages mémorables et se battre pour sauver une vision moderne de New York face à une nouvelle menace mutante.

Stephanie Malham, directrice de l’exploitation chez Outright Games, a déclaré :

Nickelodeon est l’un de nos plus anciens collaborateurs en matière de licences et nous sommes ravis d’avoir l’occasion de travailler sur les Tortues Ninja pour un tout nouveau jeu vidéo original. Il s’agit de l’une des franchises les plus durables et les plus appréciées au monde, et nous sommes ravis d’utiliser notre expertise pour étendre encore davantage la portée mondiale des Tortues Ninja dans l’univers des jeux vidéo.

Un nouveau jeu Tortues Ninja en 2024

Teenage Mutant Ninja Turtles : Mutant Mayhem sortira sur consoles et PC dès l’année prochaine. Doug Rosen, vice-président senior de Paramount pour les jeux vidéo et les médias émergents, a ajouté :

Nous sommes ravis de lancer notre première production vidéoludique dans l’univers des Tortues Ninja, d’autant plus que la franchise ne cesse de croître. La vivacité de l’animation de notre nouveau film se prête parfaitement aux jeux vidéo, et nous avons hâte que tout le monde y joue.

Pour mémoire, les Tortues Ninja est un véritable classique qui a été créé en 1984 par Peter Laird et Kevin Eastman. Considéré comme l’une des franchises pour enfants les plus populaires, il s’agit d’abord d’une série de bandes dessinées à succès, puis d’une série animée à succès, d’une série télévisée en prise de vue réelle et, plus tard, de nombreuses superproductions au cinéma. La propriété est une puissance mondiale en matière de produits de consommation, gagnant dans toutes les catégories qui ont été mises en rayon à ce jour – avec des jouets, des vêtements, des jeux vidéo, des DVD, et plus encore – et générant des milliards de dollars dans le commerce de détail.