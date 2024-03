Tout savoir sur Insaisissables 3

Le film Insaisissables 3 est toujours en préparation chez Lionsgate.

Tl;dr Insaisissables 3 a été annoncé en 2016.

Jesse Eisenberg donne des nouvelles encourageantes sur le projet.

Lionsgate confirme le troisième volet de la franchise.

Le casting et les détails de l’histoire restent inconnus.

Un troisième opus pour Insaisissables ?

Après une annonce en 2016, des informations sur Insaisissables 3 se sont faites rares jusqu’à ce que de nouvelles révélations ravivent l’intérêt pour le projet. Le premier opus, un thriller brillant mettant en scène une équipe de magiciens appelée les Quatre Cavaliers réalisant des vols audacieux grâce à leur talent pour l’illusion et l’hypnose, avait séduit le public malgré des critiques mitigées. Le second volet a connu un succès similaire, laissant entrevoir l’émergence d’une franchise.

Des rumeurs et des espoirs

Tout a été suggéré pour Insaisissables 3 : un retour du casting étoilé, une toute nouvelle intrigue servant de réinitialisation douce à la franchise… Malgré un intérêt soutenu, peu de choses ont été dites sur la suite potentielle dans les années qui ont suivi, et la conclusion de la trilogie semblait perdue. Cependant, de nouveaux développements laissent penser que Now You See Me 3 pourrait bien être plus qu’une illusion et trouver son chemin vers les salles de cinéma dans un avenir proche.

Confirmation et spéculations

La confirmation d’Insaisissables 3 par Lionsgate est le premier véritable indice que le film est officiellement en route. La confirmation s’accompagne d’un indice sur la direction que pourrait prendre la franchise, Lionsgate promettant un grand changement de ton par rapport aux deux premiers films. Concernant le casting, rien n’est encore confirmé, mais on peut supposer que le troisième film tentera de faire revenir son ensemble de stars. Jesse Eisenberg, qui a récemment donné des nouvelles encourageantes sur le projet, semble attaché au film.

L’intrigue reste un mystère

Les détails de l’histoire d’Insaisissables 3 ne sont pas encore connus. Cependant, Jesse Eisenberg assure que le scénario d’Insaisissables 3 préserve le ton qui a rendu les deux premiers opus si uniques, célébrant l’intelligence tout en étant excitant sans violence.