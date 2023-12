Henley Reeves, un retour indispensable pour Insaisissables 3

Le troisième volet de la franchise Now You See Me offre l'opportunité de rassembler à nouveau les Quatre Cavaliers et de réintégrer la comédienne australienne Isla Fisher, l'interprète du personnage Henley Reeves, au casting.

Now You See Me 3 (ou Insaisissables 3) : le retour des Quatre Cavaliers

Sept ans après la sortie de Now You See Me 2, la franchise centrée sur le groupe de magiciens connus sous le nom de Quatre Cavaliers s’apprête à faire son grand retour au cinéma avec un troisième volet. Le casting principal, incluant Jesse Eisenberg, Dave Franco, Woody Harrelson et Lizzy Caplan, est attendu dans ce nouvel épisode. Cependant, un nom manque à l’appel : celui d’Isla Fisher.

La magie n’est pas la même sans Isla Fisher

Dans le premier film de la franchise, Isla Fisher a brillamment incarné Henley Reeves, une artiste de l’évasion et musicienne de scène, membre essentiel des Quatre Cavaliers. Malheureusement, la suite n’a pas vu le retour de l’actrice australienne. La raison ? Une grossesse incompatible avec le tournage de Now You See Me 2. Dès lors, le scénario a été retravaillé pour introduire le personnage de Lula, joué par Lizzy Caplan, expliquant l’absence de Henley par son départ des Quatre Cavaliers.

Un retour justifié par l’intrigue

Le retour de Henley Reeves dans Now You See Me 3 serait tout à fait crédible au vu des rebondissements de la franchise. En effet, la fin de Now You See Me 2 voit les Quatre Cavaliers découvrir les secrets de l’Œil, l’organisation mystérieuse qui les guide. Dylan, devenu le nouveau chef de l’organisation, pourrait vouloir rappeler Henley, compte tenu de ses compétences exceptionnelles. De plus, il pourrait être révélé qu’Henley n’a jamais vraiment quitté les Quatre Cavaliers et qu’elle travaillait en secret pour l’Œil.