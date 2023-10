Insaisissables 3 : le casting original va revenir

Jesse Eisenberg, Woody Harrelson et Morgan Freeman reprendront leurs rôles dans le film Insaisissables 3.

Michael Lesslie (Assassin’s Creed, Macbeth) est responsable de l’écriture du scénario d’Insaisissables 3, le dernier opus de la franchise policière de Lionsgate centrée sur les illusions et les casses aux quatre coins du monde. Si Alex Kurtzman et Bobby Cohen sont à nouveau producteurs, Ruben Fleischer (Venom, Uncharted, Zombieland) est de nouveau confirmé comme réalisateur.

Lionsgate International launching AFM sales on 'Now You See Me 3', key cast reprising roles (exclusive) https://t.co/hlEvfTIw8w — Screen International (@Screendaily) October 27, 2023

La licence Insaisissables a été lancée en 2013 et s’est avérée très populaire auprès des cinéphiles du monde entier, rapportant près de 700 millions de dollars. Lionsgate cherche actuellement des partenaires pour la production et la distribution, comme pour le remake de Highlander, le thriller de survie Above The Below avec Idris Elba ou le thriller Sunflower, qui marquera les débuts de Misha Green, créateur de Lovecraft Country et d’Underground, en tant que réalisateur.

Insaisissables, une licence à succès pour Lionsgate

L’intrigue du premier film suit un agent du FBI et un détective d’Interpol qui traquent et tentent de traduire en justice une équipe de magiciens qui organisent des casses de banques et des vols pendant leurs spectacles et récompensent leur public avec l’argent.