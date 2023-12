Tout savoir sur Giuseppe, le caméo secret du film d’animation Super Mario Bros

Giuseppe est un clin d'oeil de Nintendo qui fait référence à divers aspects des 42 années d'histoire de Mario.

Tl;dr Le film d’animation Super Mario Bros introduit le personnage de Giuseppe.

Giuseppe est une référence à l’histoire de Mario depuis 1981.

Il est doublé par l’acteur original de Mario, Charles Martinet.

Le design de Giuseppe est basé sur le personnage Jumpman.

Un clin d’œil à 42 ans d’histoire

Dans le film d’animation Super Mario Bros d’Illumination, un nouveau personnage nommé Giuseppe fait une apparition remarquée. Ce personnage, spécifiquement créé pour le film, est en réalité un clin d’œil à plusieurs aspects des jeux vidéo Super Mario de Nintendo, avec notamment une référence à l’histoire de Mario depuis 1981.

Giuseppe, un personnage hommage

Giuseppe est un citoyen de Brooklyn d’âge moyen qui connaît Mario et Luigi. Il joue à un jeu d’arcade appelé Jump Man (fortement inspiré du jeu d’arcade Donkey Kong et nommé d’après l’ancien nom de Mario) à la Punch-Out Pizzeria. Il ressemble physiquement au design original de Mario dans le jeu d’arcade Donkey Kong, avec notamment une casquette rouge et un pantalon rouge à bretelles, une chemise bleue à manches courtes, une cravate noire, des chaussures en cuir marron, des cheveux, des sourcils et une moustache marron-gris.

Un doublage signé Charles Martinet

Dans le film Super Mario Bros, Giuseppe, qui entend les frères jouer à Jump Man, fait l’éloge des accents italiens de Mario (Chris Pratt) et Luigi (Charlie Day) dans leur publicité pour la plomberie de Super Mario Bros, et exécute un saut en criant “Wahoo !”, un peu comme Mario dans les jeux. Plus tard, on le voit dans la foule de citadins qui acclament les frères après leur victoire sur Bowser.

Le personnage de Giuseppe est doublé par Charles Martinet, l’acteur original de Mario depuis Super Mario 64 en 1996. Il a quitté son rôle emblématique chez Nintendo en 2023, mais sa voix dans The Super Mario Bros Movie lui offre une belle sortie de scène. En plus de Giuseppe, Martinet prête également sa voix au père de Mario et Luigi, “Papa Mario“, un autre personnage qu’il a traditionnellement interprété.

Le design de Giuseppe : un hommage à Jumpman

L’hommage à l’histoire de Super Mario ne s’arrête pas à la voix de Giuseppe. Son design est basé sur la toute première version du plombier héroïque, avant même qu’il ne soit appelé Mario. Dans le jeu d’arcade Donkey Kong de 1981, le héros apparaît sous le nom de Jumpman, portant une salopette rouge et une chemise bleue, comme Giuseppe.