Super Mario Bros : le film d’animation propose de multiples références aux jeux de Nintendo

Les univers de Super Mario Maker, Super Mario Galaxy, Luigi's Mansion ou encore Mario Kart seront présents dans The Super Mario Bros Movie.

Pour la première bande-annonce de The Super Mario Bros Movie, Mario (interprété par Chris Pratt) s’aventure dans une arène avec une foule en liesse où il affronte Donkey Kong pour la première bande-annonce de The Super Mario Bros Movie. Le plombier moustachu, autrefois connu sous le nom de Jumpman, saute sur une plateforme et le grand singe l’attrape en plein vol avant de le frapper à plusieurs reprises devant la princesse Peach d’Anya Taylor Joy et les membres du Royaume Champignon.

The 🏰 awaits pic.twitter.com/15wjCfrdC4 — The Super Mario Bros. Movie (@supermariomovie) November 28, 2022

Tandis que l’ogre machiavélique Bowser (doublé par Jack Black) et son armée de Koopa retiennent Luigi : “J’ai un problème, il y a un humain qui a une moustache comme toi”, la princesse du Royaume Champignon confie à Toad, le petit homme champignon, qu’il y a “un énorme univers en dehors du chateau avec beaucoup de galaxies.”

Un trailer pour The Super Mario Bros Movie

The Super Mario Bros Movie sera diffusé dans les salles obscures le 29 mars 2023 en France, le 7 avril 2023 en Amérique du Nord et le 28 avril 2023 au Japon.

Shigeru Miyamoto, responsable créatif chez Nintendo, explique le nouveau design du personnage Donkey Kong qui est incarné par le comédien canadien Seth Rogen :

Plus de 40 ans se sont écoulés depuis la sortie du tout premier jeu Donkey Kong, qui a aussi été le premier jeu sur lequel j’ai travaillé. Nous avons décidé de modifier son design pour la première fois depuis qu’il est passé en 3D dans le premier jeu Donkey Kong Country. Vous l’aurez peut-être remarqué, mais nous avons saisi l’occasion, pour ce film d’animation, de lui donner une personnalité comique et un design rappelant celui de sa version originale.