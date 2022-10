The Super Mario Bros Movie : les premières images du film d’animation

Nintendo et Illumination Entertainment dévoilent The Super Mario Bros Movie.

Réalisé par Aaron Horvath (Teen Titans Go!, Teen Titans Go! To the Movies, Teen Titans Go! vs Teen Titans) et Michael Jelenic (Batman : The Brave and the Bold, Batman : Return of the Caped Crusaders, ThunderCats Roar) à partir d’un scénario de Matthew Fogel (Cloudy with a chance of Meatballs, The Rise of Gru, The Lego Movie 2 : The Second Part), The Super Mario Bros Movie rassemble Chris Pratt dans le rôle de Mario, Anya Taylor-Joy dans celui de la Princesse Peach, Charlie Day dans celui de Luigi, Jack Black dans celui de Bowser, Keegan-Michael Key dans celui de Toad, Seth Rogen dans celui de Donkey Kong, Fred Armisen dans celui de Cranky Kong, Kevin Michael Richardson dans celui de Kamek et Sebastian Maniscalco dans celui de Spike.

Un teaser pour The Super Mario Bros Movie

The Super Mario Bros Movie sortira au cinéma le 29 mars 2023 en France, le 7 avril 2023 en Amérique du Nord et le 28 avril 2023 au Japon. Cofinancé par Universal Pictures et Nintendo, le film d’animation est produit par Chris Meledandri, fondateur et PDG d’Illumination Entertainment, et par Shigeru Miyamoto pour Nintendo.

Shigeru Miyamoto, responsable créatif chez Nintendo, déclare :

Cela fait près de 40 ans que le jeu original Mario Bros est sorti au Japon. Aujourd’hui, beaucoup de gens jouent aux jeux Mario à travers le monde. Le monde de Super Mario Bros va enfin devenir un film d’animation. Cela fait longtemps que nous travaillons sur ce film avec Chris Meledandri d’Illumination Entertainment, depuis les premiers brainstormings jusqu’à la phase de production. Que de temps passé à nous amuser à imaginer comment représenter les personnages et le monde de Super Mario. La production du film se déroule bien. Pour l’heure, comme avec tous les jeux Nintendo, nous travaillons sur les détails finaux. Il s’agira d’une expérience formidable au cinéma. Vous aurez l’occasion de voir le Royaume Champignon sur grand écran. Regardez bien, vous remarquerez toutes sortes de détails.

The Super Mario Bros Movie arrive sur le grand écran

Chris Meledandri d’Illumination Entertainment affirme que la production du film d’animation The Super Mario Bros Movie est bientôt terminée :