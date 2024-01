Tout savoir sur Ghostbusters: Frozen Empire, la suite de Ghostbusters: Afterlife

Un point sur la date de sortie, le casting et l'intrigue de Ghostbusters: Frozen Empire.

La suite tant attendue de Ghostbusters

Après le triomphe de Ghostbusters: Afterlife au cinéma, Sony Pictures Entertainment poursuit sur sa lancée avec Ghostbusters: Frozen Empire. La saga Ghostbusters, lancée en 1984, a connu des hauts et des bas, mais le dernier opus a redoré le blason de la franchise, grâce notamment à la direction de Jason Reitman. Le succès de ce film a ouvert la voie à une suite, dont les dernières nouvelles sont très révélatrices.

Après une année marquée par des retards dus aux grèves d’Hollywood, Ghostbusters: Frozen Empire a avancé sa date de sortie. Initialement prévu pour le 29 mars prochain, le film sera désormais à l’affiche dès le 22 mars 2024. Cette décision s’inscrit probablement dans une volonté d’exploiter la période des vacances de printemps pour maximiser les recettes au box-office.

Des acteurs familiers au casting

Faisant suite au succès de Ghostbusters: Afterlife, une grande partie du casting du film revient pour Ghostbusters: Frozen Empire. Paul Rudd et Finn Wolfhard reprendront leurs rôles respectifs, rejoint par Carrie Coon et McKenna Grace. Le comédien Patton Oswalt fait également son entrée dans la franchise. En plus de ces nouvelles figures, de nombreux membres du casting original des films Ghostbusters seront de retour :

Bill Murray en tant que Dr Peter Venkman

Dan Aykroyd en tant que Dr Raymond « Ray » Stantz

Sigourney Weaver en tant que Dana Barrett

Harold Ramis en tant que Egon (version CGI)

Celeste O’Connor en tant que Lucky Domingo

Ernie Hudson en tant que Winston Zeddemore

William Atherton en tant que Walter Peck

Kumail Nanjiani

James Acaster

Emily Alyn Lind

Un nouveau défi pour les Ghostbusters

Le synopsis de Ghostbusters: Frozen Empire a enfin été dévoilé. Cette fois, l’équipe doit faire face à leur plus grand défi : New York est plongée dans une ère glaciaire suite à l’activation d’un artefact surnaturel. Il faudra tous les Ghostbusters de chaque génération pour contrer cette nouvelle menace surnaturelle.