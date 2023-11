Ghostbusters : Frozen Empire introduit La Menace de Glace

Les anciens et les nouveaux Ghostbusters vont unir leurs forces dans Ghostbusters : Frozen Empire.

Réalisé par Gil Kenan à partir d’un scénario qu’il a coécrit avec Jason Reitman pour Sony Pictures Entertainment, le film Ghostbusters : Frozen Empire, suite de Ghostbusters : Afterlife et cinquième épisode de la licence Ghostbusters, revient là où tout a commencé, à savoir l’emblématique caserne de pompiers de New York, avec à nouveau la famille Spengler et le groupe Ghostbusters original, qui a développé un laboratoire de recherche top secret pour faire passer la chasse aux fantômes à l’étape supérieure. Mais lorsque la découverte d’un ancien artefact libère une force maléfique, les anciens et les nouveaux Ghostbusters doivent unir leurs forces pour protéger leur foyer et sauver le monde d’une seconde ère glaciaire.

Un trailer pour Ghostbusters : Frozen Empire

Ghostbusters : Frozen Empire sortira le 29 mars 2024 au cinéma. Le casting est composé de Finn Wolfhard (Trevor Spengler), Mckenna Grace (Phoebe Spengler), Logan Kim (Podcast), Celeste O’Connor (Lucky Domingo), Carrie Coon (Callie Spengler), Paul Rudd (Gary Grooberson), Bill Murray (Dr. Peter Venkman), Dan Aykroyd (Dr. Raymond “Ray” Stantz), Ernie Hudson (Winston Zeddemore), Annie Potts (Janine Melnitz) et William Atherton (Walter Peck). En outre, Kumail Nanjiani, Patton Oswalt, James Acaster et Emily Alyn Lind ont été choisis pour des rôles encore inconnus.

La saga Ghostbusters, qui a vu le jour à l’été 1984, a rapporté 945,2 millions de dollars en quatre films.