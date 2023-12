Tous les jeux Marvel en cours de développement

L'univers de Marvel va s'étoffer avec plusieurs jeux.

Un renouveau pour les jeux Marvel

Depuis la sortie de Marvel’s Spider-Man en 2018, les jeux Marvel connaissent un regain de popularité. Insomniac Games a su capitaliser sur ce succès avec un spin-off, Spider-Man: Miles Morales, en 2020, et Marvel’s Spider-Man 2 en 2023. À l’heure actuelle, six jeux basés sur les super-héros Marvel sont en développement chez Insomniac Games, Electronic Arts, Skydance New Media et Arkane Lyon.

Les jeux Marvel en cours de développement

Marvel’s Blade (Arkane Lyon) : une aventure à la troisième personne, solo et mature, avec une histoire originale qui se déroule dans une zone de Paris en quarantaine, au milieu d’une urgence surnaturelle de nature vampirique.

Marvel’s Wolverine (Insomniac Games) : L’une des plus grandes exclusivités PS5 à l’horizon lointain. Plus d’une décennie s’est écoulée depuis la sortie de X-Men Origins : Wolverine, et nous attendons désespérément le retour de Logan dans le monde des jeux vidéo depuis tout ce temps. On s’attend à un jeu d’action fantastiquement rapide, avec des combats brutaux comme il se doit.

Marvel’s Black Panther (Cliffhanger Games) : Une aventure en solo dans l’univers du roi du Wakanda.

Marvel’s Iron Man (Motive Studio) : Une aventure narrative originale qui puise dans la riche histoire d’Iron Man, en canalisant la complexité, le charisme et le génie créatif de Tony Stark, et en permettant aux joueurs de ressentir ce que c’est que d’incarner Iron Man.

Le jeu Marvel d’Amy Hennig (Skydance New Media) : une aventure “crime-noire”, qui se déroulera pendant la seconde guerre mondiale, autour de Steve Rodgers (encore au début de sa carrière de Captain America), Gabriel Jones (membre des Howling Commandos), Black Panther (Azzuri, le grand-père de T’Challa), et Nanali (le chef du réseau d’espionnage wakandais).