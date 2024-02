Tous les films et séries TV Sherlock Holmes en préparation

De nombreux films et séries TV à venir vont adapter les romans de Sherlock Holmes en apportant différentes perspectives et interprétations originales de la même histoire. Quelle version piquera le plus votre curiosité ?

Le mythe de Sherlock Holmes toujours d’actualité

Plus d’un siècle après sa création par Sir Arthur Conan Doyle, le célèbre détective Sherlock Holmes continue de captiver l’imagination du public. De nombreuses adaptations cinématographiques et télévisuelles sont actuellement en cours de développement, repoussant les limites de l’univers Sherlock Holmes et offrant de nouvelles approches à l’histoire originale.

Deux nouvelles séries signées Robert Downey Jr.

Déjà à l’affiche des films Sherlock Holmes de 2009 et 2011, l’acteur Robert Downey Jr. développe actuellement deux séries Sherlock Holmes pour la plateforme HBO Max. Si les détails concernant les personnages et les intrigues de ces séries restent à confirmer, ces dernières pourraient bien s’inscrire dans la continuité de l’univers cinématographique de Sherlock Holmes de Downey Jr.

Enola Holmes, un succès à suivre

Après le succès des deux premiers films Enola Holmes, une suite semble inévitable. Millie Bobby Brown, qui incarne la jeune sœur de Sherlock, est toujours très populaire et il reste encore beaucoup de matière à adapter de la série de livres de Nancy Springer.

Sherlock & Daughter et Watson, des séries en développement

La CW travaille actuellement sur une série intitulée Sherlock & Daughter, mettant en scène la fille de Sherlock Holmes, tandis que CBS développe une série médicale centrée sur John Watson, interprété par Morris Chestnut. Ces deux projets offrent de nouvelles perspectives sur l’univers de Sherlock Holmes, en mettant en avant des personnages secondaires ou en introduisant de nouveaux personnages.