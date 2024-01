Un nouveau drame médical inspiré de Sherlock Holmes en préparation, avec quelques surprises

CBS travaille sur un nouveau drame médical inspiré par les mystères de Sherlock Holmes d'Arthur Conan Doyle, avec quelques rebondissements inattendus.

Les adeptes du célèbre détective Sherlock Holmes seront ravis d’apprendre qu’une nouvelle série médicale inspirée par l’univers créé par l’auteur britannique Arthur Conan Doyle est en cours de production par CBS. Intitulée Watson, la série promet une nouvelle approche du personnage emblématique du Dr John H. Watson, célèbre acolyte de Sherlock Holmes, incarné par l’acteur Morris Chestnut, déjà connu pour ses rôles de docteurs dans d’autres séries.

Le célèbre Dr Watson prendra une nouvelle dimension dans cette série, qui s’inscrit dans la continuité des aventures de Sherlock Holmes, mais avec un angle surprenant. La série se déroulera après la mort de Sherlock Holmes, emporté par son ennemi juré, le professeur Moriarty. Un an après le décès de son ami, le Dr Watson décide de retourner à sa profession médicale en prenant en charge une clinique spécialisée dans le traitement des maladies rares. Cependant, son passé le rattrape lorsque Moriarty réapparaît, ouvrant un nouveau chapitre dans cette histoire qui fascine le public depuis plus d’un siècle.

Watson sera principalement un drame médical, mais conservera une trame narrative forte, puisque le personnage principal, en plus de résoudre des cas médicaux, continuera à résoudre des énigmes à la manière de Sherlock Holmes. La série rendra également hommage à l’œuvre originale d’Arthur Conan Doyle, qui avait initialement prévu de tuer son personnage dans sa nouvelle de 1893, The Final Problem. Watson, en se déroulant après la mort de Holmes, respectera finalement cette idée initiale de l’auteur.

On en pense quoi ?

Il est certain que le mélange de drame médical et d’enquêtes inspirées de Sherlock Holmes promet une série fascinante. Les fans de Conan Doyle seront sans doute ravis de voir une nouvelle interprétation du personnage de Watson. L’aspect médical ajoute une touche moderne et intrigante à l’histoire. Nous avons hâte de voir comment cette aventure se déroulera.