Sherlock Holmes 3 demeure une priorité pour Robert Downey Jr

Sans véritable communication officielle, Sherlock Holmes 3 continue de discrètement donner des signes de vie.

Plus d’une décennie s’est écoulée depuis que Robert Downey Jr a endossé pour la dernière fois le rôle du plus célèbre résident de Baker Street, et près de cinq ans se sont écoulés depuis que le troisième volet de la série de films Sherlock Holmes dirigée par Robert Downey Jr a été officiellement annoncé, bien que la production soit au point mort, l’acteur américain garde toujours l’espoir qu’un troisième film se matérialisera.

Susan Downey, productrice au sein de Team Downey et épouse de Robert Downey Jr, a assuré aux fans que Sherlock Holmes 3 était toujours une priorité pour lui lors du podcast UnWrapped :

Voilà ce que je peux vous dire. Et Amanda Burell, partenaire de production, peut en témoigner. Auparavant, nous avons déjeuné tous les trois avec Robert. Et c’était un sujet de conversation très spécifique pour nous. Alors oui, c’est dans les cartons. Nous le ferons quand ce sera le bon moment, avec les bonnes personnes, mais c’est une priorité pour la société et une priorité pour Robert.

Robert Downey Jr attend le bon moment pour Sherlock Holmes 3

Alors que l’on apprenait en 2011 que les travaux sur un troisième film Sherlock Holmes avaient commencé, le projet n’a reçu sa date de sortie qu’en 2018, promettant d’arriver dans les salles le jour de Noël 2020. Moins d’un an plus tard, on apprenait que Sherlock Holmes 3 serait repoussé d’une année entière, à décembre 2021. Depuis, les choses se sont progressivement assombries pour le film, le réalisateur Dexter Fletcher déclarant que le projet était “en veilleuse” et, pas plus tard que cette semaine, confirmant que le projet n’était “pas actuellement” en développement, citant un manque de foi dans “l’appétit” de Robert Downey Jr pour le film – malgré un scénario “brillant”.