Sherlock Holmes 3 : Robert Downey Jr est aux commandes du film sur le détective privé

L'avenir de Sherlock Holmes 3 dépend du comédien américain Sherlock Holmes 3.

En charge de Sherlock Holmes en 2009 (524 millions de dollars dans le monde) et de Sherlock Holmes : A Game of Shadows en 2011 (543,4 millions de dollars dans le monde) avec Robert Downey Jr dans le rôle de Sherlock Holmes, Jude Law dans le rôle du Dr John Watson et Rachel McAdams dans le rôle d’Irène Adler, le réalisateur Guy Ritchie estime que Sherlock Holmes 3 est entre les mains de l’ancienne star de Marvel :

Honnêtement, j’ai laissé le soin à Robert Downey Jr. de s’en occuper, car il voulait être en charge du projet. La balle est dans son camp vu qu’il dirige le scénario… il est aux commandes de l’ensemble de la production. En attendant que le moment soit venu de m’impliquer, je ne participe pas à cette aventure.

A noter que Dexter Fletcher (Bohemian Rhapsody, Rocketman, The Offer, Ghosted) devait s’occuper de la réalisation en 2019 aux côtés de Chris Brancato (Godfather of Harlem, Of Kings and Prophets, Narcos), le responsable du script. Malheureusement, les plans ont changé suite à la pandémie de coronavirus. Pour l’instant, l’avenir du troisième film est toujours en suspens, mais à en croire ses propos, Guy Ritchie serait plus qu’heureux d’apporter son aide dès que les choses redémarreront sur ce projet.

