Toujours sans date, Kingdom Hearts 4 donne enfin de ses nouvelles

Après des mois sans nouvelles, Kingdom Hearts 4 réapparaît au Nintendo Direct avec un trailer inédit et une sortie confirmée sur Switch 2.

En bref Une nouvelle bande-annonce de Kingdom Hearts 4 montre enfin du gameplay, un Sora plus mature et un univers plus détaillé, confirmant que le développement avance.

Square Enix confirme une sortie sur Nintendo Switch 2.

Malgré ce retour remarqué, aucune date de sortie n’a encore été annoncée, même si des rumeurs évoquent une arrivée possible en 2027.

Après des mois sans nouvelles, Kingdom Hearts 4 de Square Enix a refait surface pendant le Nintendo Direct de juin 2026 avec une nouvelle bande-annonce. Et pour une franchise qui avait laissé ses fans mariner depuis son annonce en 2022, ce simple retour à l’écran compte déjà beaucoup.

Le signe de vie qu’on attendait

La vidéo donne enfin un vrai regard neuf sur le projet. On y voit un Sora plus âgé, quelques Heartless très reconnaissables, et surtout ce décor urbain déjà aperçu auparavant, mais cette fois avec un peu plus de matière. Le trailer s’attarde aussi sur le combat, avec des mouvements familiers et visiblement quelques nouvelles options. Pas une révolution en deux minutes, mais assez pour rappeler que le chantier avance. Et ça, pour ce jeu-là, c’est déjà une mini-victoire.

La vraie info, c’est la Switch 2

L’autre annonce qui pèse lourd, c’est la présence de Kingdom Hearts 4 sur Switch 2 dès sa sortie. Pour les joueurs Nintendo, ce n’est pas un détail. Kingdom Hearts 3, lui, était arrivé en 2019 puis seulement en 2022 sur Switch. Voir le prochain épisode prévu tout de suite sur la nouvelle machine, c’est un changement net.

Du coup, la Switch 2 continue de se poser comme une console à surveiller de près pour les amateurs de RPG. Et vu les images montrées ici, Square Enix n’a pas débarqué les mains dans les poches.

Bon, il y a quand même un énorme caillou dans la chaussure. On n’a toujours aucune date de sortie, ni même de fenêtre officielle. La bande-annonce confirme que le jeu est bien en développement, mais elle ne dit presque rien de plus sur le calendrier.

Des rumeurs parlent d’une arrivée possible en 2027. Sauf que, pour l’instant, Square Enix n’a rien validé. Résultat ? Chaque micro-info sur Kingdom Hearts 4 prend des airs d’événement, simplement parce que le silence a duré trop longtemps.