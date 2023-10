Kingdom Hearts Missing-Link : un action-RPG de géolocalisation pour les smartphones

Un nouveau jeu mobile pour les 20 ans de la licence Kingdom Hearts de l'éditeur japonais Square Enix.

Dans Kingdom Hearts Missing-Link, les joueurs vont vivre des aventures inédites au sein du royaume de Scala ad Caelum directement dans le monde réel grâce à une expérience vidéoludique misant sur la géolocalisation, ainsi que la réalité augmentée, comme Pokémon Go, Dragon Quest Walk ou plus récemment Monster Hunter Now. Introduit dans Kingdom Hearts III, Scala ad Caelum est reconnu comme faisant partie de la Nécropole des Keyblades puis comme un lieu indépendant dans le DLC Kingdom Hearts III : ReMIND. À l’époque de la Guerre des Keyblades, Scala ad Caelum existait déjà, mais se faisait appelé la Ville de l’Aube.

Un teaser pour Kingdom Hearts Missing-Link

Ce nouvel opus doit faire le lien entre Union Cross et Dark Road. Il se déroule à une époque lointaine où les habitants de Scala ad Caelum sont divisés selon leurs lignées entre les descendants du fondateur de la ville, Ephemer, et ceux qui n’appartiennent pas à sa lignée. Si des personnages comme Luxu et Brain seront présents, les joueurs pourront créer leur propre avatar.

Kingdom Hearts Missing-Link sortira en 2024 sur iOS et Android. Les joueurs résidant au Royaume-Uni et en Australie peuvent s’inscrire dès maintenant à une bêta fermée via le site officiel, et ce, jusqu’au 19 novembre prochain. La bêta fermée de Kingdom Hearts Missing-Link sur iOS débutera le 29 novembre prochain et se terminera le 8 décembre 2023. Celle sur Android est programmée pour janvier 2024.