Tom Cruise dans Secret Wars, pourquoi la rumeur Marvel refait surface

Tom Cruise serait en discussion avec Marvel Studios pour Avengers: Secret Wars. Rien d’officiel, mais le timing relance un vieux fantasme autour d’Iron Man.

En bref Tom Cruise serait en discussion avec Marvel Studios

Secret Wars peut accueillir des variantes du multivers

La piste Iron Man revient, sans confirmation officielle

Quand un film promet de mélanger plusieurs Terres et des versions alternatives de héros connus, les vieux fantasmes de casting reviennent vite. Et Avengers: Secret Wars, prévu le 17 décembre 2027, est précisément construit pour ça.

Secret Wars, le terrain parfait pour les retours improbables

Dans les comics que le film devrait suivre, Doctor Doom refaçonne le monde à son image et y fait cohabiter des personnages venus d’univers différents. Pour Marvel, c’est une mécanique très pratique. Elle permet d’inviter plusieurs incarnations d’un même héros, d’ouvrir la porte à d’autres mutants, à d’autres Thor, voire à plus d’un Iron Man.

Ce détail compte encore plus maintenant que Robert Downey Jr. est associé à Doctor Doom. Si le studio veut remettre un Tony Stark à l’écran sans brouiller ce choix, une variante d’une autre Terre est la solution la plus simple, et clairement la plus lisible pour le public.

Une vieille piste jamais vraiment refermée

Le nom d’Tom Cruise ne sort pas de nulle part. Bien avant le MCU, il a failli jouer Iron Man à l’époque où New Line Cinema détenait les droits du personnage. Le projet n’a jamais vu le jour, le studio ayant fini par considérer que le héros ne fonctionnerait pas.

On connaît la suite. En 2008, Marvel a fait d’Iron Man la colonne vertébrale de son univers cinéma avec Robert Downey Jr.. Depuis, imaginer quelqu’un d’autre dans cette armure reste un exercice délicat. Bon, justement, le multivers existe pour contourner ce problème sans remplacer frontalement l’original.

La rumeur actuelle existe, mais elle reste fragile

Cette fois, le bruit repart d’un message publié sur X par My Time To Shine, qui affirme que Marvel Studios discuterait avec Tom Cruise pour un rôle potentiel dans Avengers: Secret Wars.

Il faut garder un peu de recul. Le compte a une vraie audience et assez de précédents pour être écouté par les fans, mais sa fiabilité n’est pas constante. Résultat ? La rumeur mérite d’être suivie, pas traitée comme une annonce.

Iron Man variant, version maléfique ou simple gag

L’option la plus évidente reste une version alternative de Tony Stark. Cette idée circulait déjà autour de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où Sam Raimi avait déjà offert un fantasme de fans avec John Krasinski en Reed Richards, aux côtés de Patrick Stewart, Anson Mount, Hayley Atwell et Lashana Lynch.

Mais ce n’est pas la seule piste. Tom Cruise pourrait aussi jouer Superior Iron Man, une version maléfique de Tony Stark. Il existe aussi, dans les comics, une période où Doctor Doom devient Iron Man, ce qui créerait un drôle de miroir avec Downey. Ou alors un tout petit rôle, type agent du SHIELD, en cameo plus amusant que central, dans l’esprit de Tropic Thunder ou de l’apparition de Brad Pitt dans Deadpool 2.

Si ça se confirme, l’intérêt sera moins dans le clin d’œil lui-même que dans ce qu’il dit du MCU actuel, un univers qui mise désormais autant sur la mémoire des fans que sur ses nouveaux récits.