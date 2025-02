Les frères Russo font une annonce surprenante concernant Avengers: Doomsday et Secret Wars

Les frères Russo dévoilent une mise à jour inattendue sur "Avengers: Doomsday" et "Secret Wars".

Tl;dr Les réalisateurs Russo reviennent pour Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars.

Le tournage de Avengers: Doomsday débuterait en avril, sans scénario finalisé.

Confirmation de la présence de Doctor Strange dans les deux films.

Le retour des frères Russo

Le paysage de l’univers cinématographique Marvel a été quelque peu chaotique depuis la sortie d’Avengers: Endgame en 2019. La franchise a dû faire face à de nombreux défis et changements de direction. Cependant, une annonce a surpris les fans : le retour des frères Russo, Anthony et Joe, à la tête de deux prochains films, Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars.

Un tournage imminent

Des rumeurs circulent selon lesquelles le tournage de Avengers: Doomsday commencerait en avril. Les frères Russo auraient l’intention de le réaliser sans scénario définitif, une pratique surprenante mais qui semble s’inscrire dans la continuité des récentes adaptations de Marvel. Les deux réalisateurs, actuellement en promotion pour leur dernier film The Electric State, ont confirmé à Deadline que les deux films allaient être tournés « quasiment dos à dos » à Londres.

Des attentes élevées

Les frères Russo ont déclaré être très enthousiastes à l’idée de relever ce défi. Ils promettent une histoire qui va non seulement les défier eux-mêmes, mais aussi surprendre les spectateurs. Il a été suggéré que Chris Evans pourrait reprendre son rôle dans les prochains films Avengers, bien que l’acteur ait démenti ces allégations. En revanche, Benedict Cumberbatch a confirmé la présence de Doctor Strange dans Avengers: Doomsday et Avengers: Secret Wars.

L’avenir de l’univers cinématographique Marvel semble être entre de bonnes mains avec le retour des frères Russo. Malgré les incertitudes et les changements de cap, les fans peuvent s’attendre à des films d’envergure et riches en surprises.