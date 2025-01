Benedict Cumberbatch révèle le seul élément qui pourrait le ramener à la série Sherlock

Outre une "grosse somme d'argent", le célèbre interprète de Sherlock déclare qu'une seule chose pourrait le faire revenir dans le drame de la BBC.

Tl;dr Benedict Cumberbatch reste indécis sur un retour en Sherlock Holmes.

La série Sherlock, diffusée à partir de 2010, a captivé les fans.

Benedict Cumberbatch se prépare pour Avengers: Secret Wars en 2027.

Le retour d’un Sherlock moderne ?

Depuis la première diffusion du drame Sherlock sur BBC il y a plus de 15 ans, les fans espèrent toujours que Benedict Cumberbatch reprendra un jour son rôle de Sherlock Holmes. Cependant, l’acteur a fait comprendre qu’il faudrait beaucoup pour le ramener à Baker Street.

Un retour coûteux

« Il faudrait beaucoup d’argent« , a déclaré Benedict Cumberbatch en plaisantant lors d’une interview avec Variety. « Il faudrait qu’il soit meilleur qu’il ne l’a jamais été. Vous les laissez, ou vous-même, en vouloir plus. Il y a toujours cette envie de gratter, mais je pense qu’il faudrait que ce soit la version superlatif de ce que nous avons déjà réussi. »

Sherlock : une série culte

La série Sherlock, qui a débuté en 2010, voyait Benedict Cumberbatch et Martin Freeman dans les rôles du célèbre duo de détectives Sherlock Holmes et John Watson, que nous connaissons tous grâce aux célèbres romans de l’auteur britannique Arthur Conan Doyle. Fidèle aux livres du 18ème siècle, la série suit le duo improbable formé par l’excentrique et imprévisible Holmes et son acolyte plus terre-à-terre, résolvant des affaires allant de suicides mystérieux à des cambriolages de banque.

Bien que le personnage de Sherlock Holmes ait été adapté de nombreuses fois, notamment dans le film populaire de 2009 avec Robert Downey Jr. et Jude Law, la série de la BBC a innové en situant Sherlock dans le Londres moderne plutôt qu’à l’époque victorienne. La série, qui a duré jusqu’en 2017, a rassemblé une base de fans importante, connue sous le nom de ‘Sherlockians’ ou ‘Holmesians’.

Le futur de Benedict Cumberbatch

Cependant, Benedict Cumberbatch n’a jamais eu l’intention de jouer le détective indéfiniment. « Je suis passé à autre chose, ‘Les gars, je sais que vous aimez vraiment Sherlock, mais si vous êtes avec moi, je ne vais pas toujours faire la même chose’« , se souvient-il dans son interview à Variety. Pour l’instant, les fans de Sherlock devront se contenter de voir Cumberbatch dans le prochain film Marvel Avengers: Secret Wars, dont la sortie est prévue le 7 mai 2027.