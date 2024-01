Sherlock : une saison 5 en 2027 ?

La possibilité d'une cinquième saison de Sherlock est toujours envisageable, mais après tant d'années, la BBC pourrait bien attendre encore un peu avant de conclure la célèbre série télévisée avec Benedict Cumberbatch et Martin Freeman.

Tl;dr Le retour de Sherlock en série est très attendu.

Les acteurs principaux Benedict Cumberbatch et Martin Freeman sont devenus très occupés depuis le début de la série.

Une pause de dix ans entre les saisons 4 et 5 pourrait offrir une nouvelle dynamique à la série.

Les fans sont toujours impatients malgré la tendance à la baisse de la série après la saison 2.

Un espoir pour une saison 5 de Sherlock

La porte a été laissée entrouverte pour une cinquième saison de la série Sherlock de la BBC. Cependant, après tant d’années, la chaîne pourrait aussi bien attendre un peu plus longtemps avant de conclure les choses.

Attente et espoir

Les fans attendent avec impatience la prochaine saison de la série depuis la diffusion de la saison 4 en 2017, mais les nouvelles à ce sujet ont été minces. Après toutes ces années, revenir aux personnages de Sherlock Holmes et John Watson serait un peu plus compliqué, rendant la perspective de la saison 5 encore plus incertaine. Néanmoins, compte tenu des lacunes des saisons 3 et 4 de Sherlock, cette longue pause pourrait ne pas être une mauvaise chose.

Des acteurs très occupés

Les deux acteurs principaux, Benedict Cumberbatch et Martin Freeman, qui ont joué respectivement Sherlock Holmes et John Watson, ne sont plus aussi disponibles qu’au début de la série. En effet, leurs carrières ont pris leur envol et ils sont aujourd’hui très sollicités pour d’autres projets, notamment dans des franchises majeures comme le MCU et le Seigneur des Anneaux.

Un retour en 2027 ?

Si la saison 5 était diffusée en 2027, soit exactement une décennie après la saison 4, ce serait plus comme un événement de retrouvailles qu’un simple épisode de série télévisée. Après dix ans, les spectateurs s’attendraient à ce que du temps ait passé également dans l’univers de la série, rendant le retour aux personnages plus intéressant.