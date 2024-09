TikTok met fin au service de streaming TikTok Music

Lancé comme une potentielle alternative à Spotify, TikTok Music fermera ses portes en novembre 2024. TikTok a choisi de concentrer ses efforts sur des partenariats avec des plateformes de streaming musical existantes via sa fonctionnalité "Add to Music App", visant à encourager les utilisateurs à ajouter des morceaux découverts sur TikTok à leurs playlists externes.

Tl;dr TikTok Music va s’arrêter après avoir échoué à convertir le succès de TikTok dans le streaming musical.

Les comptes seront fermés d’ici le 28 novembre 2024, toutes les données des utilisateur seront supprimées.

TikTok Music n’a pas réussi à attirer un large public malgré son lien avec l’application principale.

Les fonctionnalités premium n’ont pas suffi à fidéliser les abonnés.

La fin de TikTok Music

TikTok a décidé de fermer son service de streaming musical, TikTok Music, en novembre 2024. Malgré l’engouement autour de son application principale, la plateforme n’a pas réussi à transformer ce succès viral en un modèle de streaming musical viable, particulièrement dans un marché très compétitif.

Les abonnés vont être remboursés

Cette fermeture implique la suppression de toutes les données des utilisateur et des informations de connexion. Pour les abonnés Google dont l’abonnement se termine après le 28 novembre 2024, un remboursement devrait leur être automatiquement accordé. Ils peuvent également en faire la demande via Google Play avant la fermeture de TikTok Music. Par contre, les utilisateurs d’Apple devront faire une demande de remboursement via le support Apple avant le 28 novembre 2024.

Le parcours de TikTok Music

Lancé pour la première fois en Indonésie et au Brésil en juillet 2023, TikTok Music a remplacé une autre plateforme musicale appelée Resso de ByteDance, la société mère de TikTok. Au même moment, le service a été lancé en version bêta fermée en Australie, au Mexique et à Singapour, avant d’être complètement lancé dans ces pays en octobre. Malgré le dépôt d’une demande de marque « TikTok Music » par ByteDance en mai 2022, la plateforme n’a jamais atteint les États-Unis.

Un service premium qui disparait

Malgré ses promesses et ses options de personnalisation musicale, TikTok Music n’a pas réussi à se démarquer dans l’arène du streaming musical payant. Son modèle premium, avec l’absence de publicités et l’écoute hors ligne, n’a pas convaincu suffisamment d’abonnés. La fermeture du service témoigne des défis rencontrés par TikTok lorsqu’il s’agit de diversifier ses activités en dehors de son cœur de métier, à savoir le partage de vidéos courtes.