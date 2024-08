TikTok facilite l’identification des films et séries exploités par les utilisateurs

Une page dédiée vous propose de brefs résumés et vous aide à localiser sur quelle plateforme un programme est disponible en streaming.

TL;DR TikTok lance une nouvelle fonctionnalité, « TikTok Spotlight ».

Elle permet d’identifier les clips de films et de séries partagés.

Elle offre aussi un avantage marketing pour les studios de production.

Testez le Spotlight de TikTok, nouvel outil de découverte de contenu multimédia

Dans la sphère des réseaux sociaux, un phénomène agaçant est commun à TikTok, Instagram et autres plateformes : le partage de clips de films ou de séries sans contexte ni référence. Un stratagème pleinement assumé par les utilisateurs pour renforcer leur taux d’engagement. Cependant, cette pratique pourrait bien être en passe d’évoluer grâce à « TikTok Spotlight », une nouvelle fonctionnalité proposée par la célèbre application.

Une mine d’informations en un clic

Le concept de « TikTok Spotlight » est aussi simple qu’efficace. Lorsqu’un clip de film ou de série est partagé sur la plateforme, une url apparaît, renvoyant vers une page informative dédiée. Ces pages présentent en détails l’œuvre en question : une synthèse du scénario, l’identité des acteurs, les comptes officiels liés et bien sûr, les autres TikTok associés. « Autant d’opportunités de continuer à creuser le sujet pour les utilisateurs curieux, » pourrait-on dire. Mais ce n’est pas tout, la page propose également des informations sur où et comment visionner l’œuvre, que ce soit via une plateforme de streaming ou en salle de cinéma.

Un partenariat gagnant-gagnant pour les studios de production

TikTok Spotlight n’est pas seulement un service destiné aux utilisateurs. C’est aussi un avantage significatif pour les studios de production qui participent à l’initiative. Pour cause, TikTok est désormais un acteur majeur dans la stratégie marketing du world cinematographic business. Par conséquent, posséder une plateforme centralisée où les utilisateurs intéressés peuvent se renseigner, voire acheter des billets de cinéma est un véritable atout pour Hollywood. TikTok affirme également qu’il serait en mesure de trouver des créateurs bien adaptés et de les inciter à faire la promotion des œuvres des studios. Ces derniers auront, de plus, accès aux données d’engagement des utilisateurs.

Tout bien considéré, TikTok Spotlight réinvente l’interaction au sein des réseaux sociaux en reliant les utilisateurs, les créateurs et les producteurs, créant ainsi une dynamique symbiotique entre tous les acteurs.