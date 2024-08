Ces acteurs qui ont incarné Wolverine au cinéma

Si Hugh Jackman a incarné Wolverine pendant près de deux décennies, d'autres acteurs ont pris le relais pour offrir de nouvelles perspectives sur ce personnage emblématique comme Troye Sivan dans X-Men Origins: Wolverine et Henry Cavill dans Deadpool & Wolverine.

Depuis son apparition dans les comics Marvel en 1974, Wolverine, avec sa nature rebelle et ses thèmes d’anti-héros, est devenu l’un des héros les plus appréciés et reconnus de Marvel. Avec une histoire marquée par des problématiques de santé mentale et de traumatismes psychologiques, le personnage a su se démarquer et laisser une empreinte indélébile dans l’histoire de Marvel.

Des interprétations marquantes

En près d’un demi-siècle, trois acteurs ont eu l’honneur d’incarner ce héros emblématique sur grand écran. Hugh Jackman, bien sûr, est devenu synonyme de Wolverine grâce à sa performance dans dix films de la franchise X-Men. Cependant, deux autres acteurs ont également prêté leurs traits au mutant griffu pour des apparitions plus brèves.

Le jeune australien Troye Sivan a été le deuxième à enfiler les griffes du mutant dans X-Men Origins: Wolverine, explorant les débuts du personnage et sa découverte de ses pouvoirs. Puis, plus récemment, c’est Henry Cavill qui a surpris les fans en incarnant une variante de Wolverine dans Deadpool & Wolverine.

Un avenir incertain

Malgré ces différentes incarnations, l’avenir de Wolverine reste incertain. Alors que les rumeurs de recasting pour son apparition officielle dans le MCU vont bon train, il est clair que le personnage a encore de belles heures devant lui. Cependant, il sera sans doute difficile de faire oublier l’interprétation de Hugh Jackman, qui reste à ce jour la plus marquante pour le public.