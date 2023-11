ByteDance, la maison-mère de TikTok, va se retirer de l’industrie du jeu vidéo

L'éditeur chinois Nuverse de ByteDance se prépare à fermer ses portes.

Des sources proches de ByteDance annoncent que Nuverse cessera de développer des jeux d’ici décembre prochain et cherchera des moyens de se désengager progressivement des jeux déjà lancés. Si Nuverse se retire des jeux vidéo grand public, la marque “casual gaming” Ohayoo, dont les jeux sont présents sur Douyin, l’application sœur de TikTok en Chine, est épargnée.

ByteDance says to restructure Nuverse in retreat from gaming business https://t.co/aNfxYlfZjr pic.twitter.com/F4XROgKNIQ — Reuters Tech News (@ReutersTech) November 27, 2023

Un porte-parole de ByteDance a déclaré :

Nous examinons régulièrement nos activités et procédons à des ajustements pour nous concentrer sur les domaines de croissance stratégique à long terme. À la suite d’un examen récent, nous avons pris la décision difficile de restructurer notre activité dans le domaine des jeux vidéo.

L’échec de ByteDance dans le jeu vidéo

Le rival chinois de Tencent et NetEase n’a pas l’intention de revenir sur le marché mondial des jeux vidéo, qui représente 185 milliards de dollars. La fermeture de Nuverse devrait avoir des répercussions sur des centaines d’employés. La création de Nuverse en 2019 était considérée comme une étape importante pour ByteDance dans l’industrie vidéoludique, suivie en 2021 par l’acquisition de Moonton, les créateur de Mobile Legends, et plusieurs studios externes, dont C4games.

Malgré les lancements de Warhammer 40,000 : Lost Crusade, Earth : Revival, Figure Story, Ragnarok X : Next Generation, Flower, One Piece Blood Routes ou encore Crystal of Atlan, seul Marvel Snap de Second Dinner est un succès international pour Nuverse.