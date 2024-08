Apple défie Tencent et ByteDance sur les paiements intégrés en Chine

L'entreprise à l'origine de l'iPhone exige que ces sociétés mettent fin aux failles qui orientent les clients vers des options d'achat tiers.

Apple, ByteDance et Tencent : Un combat pour les commissions sur les achats in-app en Chine

Pionnier dans les technologies mobiles, Apple réclame sa part du gâteau pour les transactions in-app en Chine. Selon Bloomberg, la firme de Cupertino a exercé des pressions sur les géants chinois ByteDance et Tencent afin qu’ils ferment les failles permettant des achats en-dehors de son système de paiement interne, indispensable pour garantir la commission de 30% prélevée par Apple.

Un défi posé par Tencent

L’offensive d’Apple aurait débuté en mai, avec un avertissement solennel à Tencent, l’entreprise à l’origine des mises à jour cruciales de l’application WeChat. Cette dernière est connue pour abriter des milliers de mini-jeux tiers et de diverses expériences. Apple a alors exigé la désactivation du chat en jeu entre les créateurs et les joueurs, constituant une autre « faille théorique » qui pourrait éloigner les utilisateurs de son système de paiement. Tencent a pris en compte la demande initiale et a publié une mise à jour en juillet en réponse à l’exhortation d’Apple.

ByteDance, la riposte en attente

ByteDance, la société mère de l’application populaire TikTok (Douyin en Chine), a également fait face à des manœuvres similaires de la part du géant américain. Cependant, ByteDance n’a pas encore émis de réponse formelle.

Les perspectives d’Apple en Chine

En dépit de ces stratégies agressives, Apple peine à dominer le marché chinois, pourtant le plus vaste marché de smartphones au monde. Au cours du dernier trimestre, les ventes de l’iPhone n’ont pas réussi à intégrer le top cinq et la société a subi une baisse de bénéfices de 6,5%. Cependant, malgré le resserrement du contrôle réglementaire de la Chine sur les jardins fermés comme l’App Store d’Apple, Tim Cook, PDG de la firme, reste confiant quant aux perspectives à long terme de l’entreprise en Chine.

D’autres batailles juridiques en perspective

Apple fait face à de nombreux défis juridiques mondiaux concernant sa politique de frais de commission. En effet, l’Union européenne a récemment statué qu’Apple doit permettre aux développeurs d’applications de diriger les utilisateurs vers des systèmes de paiement et des offres en dehors de l’App Store, sous peine d’amendes. De son côté, aux États-Unis, Epic a intenté un procès contre Apple concernant sa politique de frais de transaction pour les développeurs. De facto, le géant doit naviguer avec précaution sur ces eaux troubles, car ses moindres actions pourraient avoir des répercussions juridiques et financières considérables.