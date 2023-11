TikTok ferme son fonds de 2 milliards pour les créateurs et redirige les utilisateurs vers son Programme pour la Création

Le programme se terminera le 16 décembre 2023 au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Allemagne et en France. Qu'arrivera-t-il après cette date ?

Tl;dr TikTok termine son fonds pour les créateurs pour un nouveau système de monétisation.

Le nouveau programme, “Programme TikTok pour la création”, favorise le contenu long.

L’ancien fonds pour les créateurs a rencontré des problèmes avec les paiements aux créateurs.

Des créateurs ont signalé une augmentation substantielle des revenus avec le Programme pour la création.

La transformation de la monétisation de TikTok

Comme l’a confirmé un porte-parole à Engadget, TikTok a décidé de substituer son “Fonds pour les créateurs”, lancé il y a seulement quelques années, par un nouveau système de monétisation appelé “Programme TikTok pour la création”. Cette substitution devrait être effective dès le 16 décembre 2023, non seulement aux États-Unis, mais aussi au Royaume-Uni, en France et en Allemagne.

Focus sur le “Programme pour la création”

Le Programme pour la création encourage les contenus plus longs, d’une durée minimale d’une minute, pour une durée maximale de 30 minutes selon les nouvelles directives de TikTok. En favorisant des vidéos plus longues, TikTok espère vendre plus d’espaces publicitaires et ainsi offrir une meilleure expérience sur sa plateforme. Selon l’entreprise, ce programme offre aux créateurs la possibilité de gagner jusqu’à 20 fois plus que ce qu’ils auraient gagné via le fonds pour les créateurs.

La fin du “fonds pour les créateurs”

Lancé en 2020 avec un engagement initial de $200 millions à verser aux créateurs les plus populaires, le “fonds pour les créateurs” a connu un démarrage difficile. De nombreux créateurs se sont plaints de la faiblesse des rémunérations reçues. Hank Green, par exemple, a révélé qu’il avait gagné environ 2,5 cents pour 1 000 vues, soit bien moins que ce qu’il gagnait sur YouTube ou même sur TikTok avant le lancement du fonds.

Au moment de la transition vers le Programme pour la création, les utilisateurs sont automatiquement retirés du fonds pour les créateurs. Cependant, ce dernier restera disponible pour les utilisateurs espagnols et italiens, pour l’instant du moins.

Le Programme pour la création : une nouvelle opportunité pour les créateurs

Lancé au mois de février de cette année, le Programme pour la création de TikTok, bien qu’encore en phase de test, offre déjà des possibilités nouvelles pour les participants au Fonds pour les Créateurs. Pour intégrer ce programme, ces derniers doivent cependant être âgés de plus de 18 ans, compter pas moins de 10 000 abonnés, et bénéficier d’une visibilité d’au moins 100 000 vues vidéo durant les 30 derniers jours. Ils doivent également être basés aux États-Unis ou dans l’un des pays éligibles.

Des revenus en hausse pour les créateurs

Si certains ont adopté avec enthousiasme le Programme de Créativité, c’est notamment en raison des revenus générés. En effet, selon un rapport d’Insider, des créateurs qui comptent entre un demi-million et plusieurs millions d’abonnés ont vu leurs revenus mensuels s’envoler, de quelques milliers à près de 100 000 dollars par mois. Il s’agit d’une véritable révolution, “un virage complet à 180 degrés”, comme l’indique l’un d’eux.

Adaptation nécessaire pour les utilisateurs

Cependant, si le Programme pour la création offre des avantages indéniables aux créateurs, il nécessite une certaine adaptation de la part des utilisateurs. Selon un récent sondage interne à TikTok, près de 50% des utilisateurs estiment que la durée plus longue des vidéos, dépassant une minute, est “stressante”. De plus, un tiers d’entre eux a pris l’habitude de visionner des vidéos en ligne en vitesse accélérée, selon un rapport de Wired publié plus tôt cette année.