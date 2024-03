TikTok coupe les chansons liées à Universal Music

Les compositions des auteurs-compositeurs sous contrat avec Universal vont disparaître de la plateforme.

Tl;dr TikTok doit supprimer la musique de sa plateforme à cause d’un conflit avec UMG.

UMG a retiré ses enregistrements de TikTok, touchant des superstars comme Taylor Swift.

Le conflit affecte maintenant les chansons publiées par UMPG.

En cas de “copyrights partagés”, les chansons doivent être supprimées de TikTok.

Face à Universal Music Group, TikTok contraint de retirer de plus en plus de musique

La plateforme TikTok, au cœur des réseaux sociaux musicaux, doit s’adapter à une demande intransigeante du géant de l’industrie musicale Universal Music Group (UMG). Suite à un contentieux sur les droits d’auteur, UMG a exigé que TikTok retire les enregistrements que le groupe possède ou distribue. Parmi les artistes concernés, on retrouve des superstars de la chanson telles que Taylor Swift, Billie Eilish et The Weeknd.

Impact sur les chansons de l’Universal Music Publishing Group

“Nous sommes en train de suivre la demande du Universal Music Group qui nous demande de supprimer toutes les chansons écrites (ou co-écrites) par un auteur-compositeur signé à Universal Music Publishing Group (UMPG)”, a déclaré TikTok dans une déclaration officielle. L’impact de cette action s’étend désormais aux artistes et auteurs-compositeurs qui ne sont pas signés chez Universal, touchant plus largement l’industrie musicale.

Les “copyrights partagés”, une complexité supplémentaire pour TikTok

A cause d’une spécificité du droit d’auteur connue sous le nom de “copyrights partagés”, si un auteur sous contrat avec UMPG a contribué à une chanson, celle-ci doit être également retirée de TikTok. Ainsi, les artistes qui ont collaboré avec des célébrités comme Taylor Swift, Adele, Justin Bieber, Mariah Carey, Ice Spice, Elton John, Harry Styles et SZA verront leurs œuvres disparaître de la plateforme. Ce mouvement entrave la possibilité pour de nombreux artistes de promouvoir leur travail sur cette plateforme importante de diffusion de la musique.

La situation critique de TikTok

Selon la BBC, après l’expiration d’un accord sur son catalogue d’enregistrements, UMG a retiré environ trois millions de chansons de TikTok. L’accord entre UMG et TikTok concernant son catalogue d’édition, qui contient environ quatre millions de chansons, expire cette semaine. Par conséquent, tous les morceaux concernés auront disparu du service vidéo à court terme. TikTok reste néanmoins engagé à trouver un arrangement équitable avec UMG.