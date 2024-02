L’UE lance une vaste enquête sur TikTok

L'enquête s'intéresse aux algorithmes addictifs, aux contenus préjudiciables et aux questions de confidentialité, entre autres.

Tl;dr TikTok fait l’objet d’une enquête de l’UE pour éventuelles violations du DSA.

L’enquête se concentrera sur les problèmes de vie privée et de sécurité des mineurs.

De plus, elle examinera la transparence publicitaire et l’accès aux données pour les chercheurs.

TikTok pourrait également introduire un niveau payant pour se débarrasser des publicités personnalisées.

TikTok dans le viseur de l’UE

TikTok est sous le feu des projecteurs de l’Union Européenne. Le géant du divertissement numérique fait face à des accusations potentielles de violations du Digital Services Act (DSA), notamment en ce qui concerne la sécurité des mineurs et d’autres sujets.

Enquête sur la vie privée et la sécurité des mineurs

Les procédures formelles se concentreront sur les algorithmes addictifs, l’effet “rabbit hole”, les problèmes de vérification de l’âge et les paramètres de confidentialité par défaut. La Commission européenne analyse également la transparence de la publicité et l’accès aux données pour les chercheurs, selon un communiqué de presse.

L’enquête porte une attention spéciale à la privacy et à la sécurité des mineurs. La Commission examinera les aspects potentiellement négatifs de la conception et des algorithmes de TikTok, y compris le comportement addictif et les effets “rabbit hole” qui peuvent conduire à un contenu nuisible.

Today we open an investigation into #TikTok over suspected breach of transparency & obligations to protect minors: 📱Addictive design & screen time limits 🕳️ Rabbit hole effect 🔞 Age verification 🔐 Default privacy settings Enforcing #DSA for safer Internet for youngsters pic.twitter.com/4d2F0FQUHw — Thierry Breton (@ThierryBreton) February 19, 2024

Vérification de l’âge et respect des obligations du DSA

La Commission examine également les outils de vérification de l’âge de TikTok qui sont supposés prévenir l’accès des mineurs à un contenu inapproprié. En même temps, elle obligera le site de médias sociaux à garantir des niveaux élevés de confidentialité, de sécurité et de sûreté pour les mineurs en ce qui concerne les paramètres de confidentialité par défaut. Par ailleurs, l’Europe enquête sur la conformité de TikTok avec les obligations du DSA de fournir un “répertoire fiable et consultable pour les publicités”.

Éventualités futures et mesures correctives

Suite à l’ouverture des procédures officielles, la Commission continuera à collecter des preuves. Cette procédure lui permet de prendre d’autres mesures d’exécution, y compris des mesures provisoires et des décisions de non-conformité. TikTok fait d’ores et déjà l’objet d’une enquête, au même titre que Meta, afin de déterminer les mesures qu’ils ont prises pour atténuer le contenu illégal et la désinformation liés à la violence en cours au Moyen-Orient.