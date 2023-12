Threads se lance enfin en Europe

Presque six mois après son lancement aux États-Unis. Qu'est-ce qui a causé un tel retard ?

Tl;dr L’application Threads de Meta arrive en Europe.

Le lancement a été retardé en raison des réglementations de l’UE.

Threads est en concurrence avec les applications de médias sociaux de courte durée.

Le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Threads fluctue.

L’arrivée attendue de Threads de Meta en Europe

Threads de Meta, après un lancement réussi aux États-Unis, au Royaume-Uni et ailleurs, est désormais disponible en Europe. Cinq mois après son déploiement à l’échelle mondiale, cette application tant attendue est officiellement accessible sur le web dans l’ensemble de la zone européenne, bien que les applications iOS et Android restent inaccessibles pour beaucoup.

Le lancement retardé en raison des régulations européennes

La mise en place de cette application a connu des retards substantiels, principalement en raison du prochain Acte des Marchés Numériques (DMA) de l’UE, prévu pour 2024. Dans sa volonté de se conformer à ce règlement, spécialement concernant le partage de données entre ses applications, Meta s’est classifiée parmi les sept “gardiens” technologiques.

Threads : Un concurrent robuste sur le marché des médias sociaux

Initialement, Threads se présentait comme une plateforme similaire à Twitter (maintenant X), permettant les publications textuelles jusqu’à 500 caractères, avec support pour photos et vidéos de cinq minutes. Les reposts, les citations et un contrôle approfondi de la fonctionnalité de réponse ont rapidement positionné Threads comme un concurrent solide face aux applications de médias sociaux de courte durée comme X et Bluesky. L’engagement, cependant, reste un défi, car le nombre d’utilisateurs actifs au quotidien a fluctué et a subi une baisse considérable environ un mois après le lancement.