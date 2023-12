Compte à rebours de Threads : lancement en UE prévu le 14 décembre ?

On dirait que Meta a réussi à gérer ces problèmes réglementaires.

Tl;dr Threads se prépare pour son lancement en Europe.

La date limite probable est le 14 décembre.

La version européenne est conforme à la loi du DMA.

Meta a intégré de nouvelles fonctionnalités dans Threads.

L’arrivée de Threads en Europe

Réjouissez-vous, chers lecteurs ! Selon les rumeurs et autres spéculations, Threads, l’application de médias sociaux de Meta, sera bientôt lancée en Europe. La date probable du lancement est le 14 décembre : juste à temps pour partager vos photos de repas de fête.

La confirmation silencieuse

Aucune annonce officielle n’a été faite par l’équipe de Zuckerberg, mais un compte à rebours est apparu sur Instagram pour les utilisateurs européens. Ceux-ci ont vu apparaître un billet numérique annonçant le lancement imminent de cette plateforme similaire à Twitter. Par contre, il reste incertain dans quels pays de l’UE l’application sera disponible le jour du lancement.

Un lancement retardé

On peut se demander ce qui a causé ce retard. En réalité, Meta a rencontré des difficultés pour se conformer à la législation sur les marchés numériques (DMA) de l’UE. Les entreprises de technologie comme Meta ont été désignées comme gardiennes de plateforme, ce qui a imposé des règles plus strictes concernant le consentement des utilisateurs et la protection des données. Toutefois, il semble que l’entreprise a réussi à résoudre ces questions à temps pour le lancement, bien que la capacité de l’application à se conformer aux réglementations reste incertaine.

Des améliorations notables

Et ce n’est pas tout, “Threads a connu une année mouvementée”. Malgré un lancement en fanfare, l’engagement des utilisateurs a nettement chuté une fois qu’ils ont réalisé qu’il n’y avait pas grand-chose à faire sur la plateforme. Cependant, Meta a été rapide à ajouter de nouvelles fonctionnalités et outils à l’application. Ces derniers mois, Threads a introduit des sujets pouvant être recherchés, également connus sous le nom de hashtags, et un bouton d’édition qui ne coûte pas 8$ par mois, entre autres nouveautés récentes.