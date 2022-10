The Witcher Canis Majoris devient The Witcher Remake

Un remake de The Witcher se cachait derrière le nom de code Canis Majoris.

Actuellement aux prémices de son développement chez Fool’s Theory, composé de nombreux développeurs vétérans ayant œuvré par le passé sur The Witcher 2 : Assassins of Kings et The Witcher 3 : Wild Hunt, The Witcher Remake (anciennement The Witcher Canis Majoris) est réalisé de A à Z avec le moteur graphique Unreal Engine 5 et la palette d’outils que CD Projekt RED est en train de créer pour la nouvelle saga The Witcher.

We're thrilled to reveal that, together with @Fools_Theory, we're working on remaking The Witcher using Unreal Engine 5 (codename: Canis Majoris)!

We want to do this right, so please be patient — it's gonna be a while until we can share more details.

— The Witcher (@witchergame) October 26, 2022