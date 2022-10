The Witcher Canis Majoris : un nouveau jeu qui n’est pas lié à la nouvelle saga

Un RPG inédit en monde ouvert, à histoire unique, prenant place dans l'univers de The Witcher.

Adam Kicinski, président et co-directeur général de CD Projekt RED, annonce le développement de The Witcher Canis Majoris (nom de code) :

Canis Majoris est une production à part entière dans l’univers de The Witcher. Elle sera créée par un studio externe dirigé par des développeurs expérimentés qui ont travaillé sur les précédents jeux de la licence. Sur le plan technique, nous prévoyons d’utiliser l’Unreal Engine 5 et les outils que nous sommes en train de créer pour The Witcher Polaris.

Avec Canis Majoris, CD Projekt RED continue d’exploiter le riche univers de The Witcher

Signifiant “Grand Chien” en latin, Canis Majoris pourrait, de toute évidence, faire référence à l’École du Loup dont Geralt de Riv fait partie tout au long de la franchise The Witcher (et dont la nouvelle trilogie est censée s’écarter). Il est également intéressant de noter que Canis Majoris est une constellation, liée à Orion, le chasseur. Cela pourrait être plus proche des chasseurs de sorcières rencontrés dans The Witcher 3. Contrairement à la nouvelle saga, The Witcher Canis Majoris n’est pas développé en interne, mais a été confié à un studio tiers dirigé par d’anciens vétérans qui ont travaillé sur The Witcher. Il pourrait s’agir de Rebel Wolves qui est actuellement occupé sur un RPG AAA de dark fantasy avec l’Unreal Engine 5.