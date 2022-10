The Witcher Polaris : le début d’une nouvelle saga ambitieuse pour CD Projekt RED

Le premier opus de la nouvelle saga The Witcher du studio polonais CD Projekt RED est en pré-production.

Adam Kicinski, président et co-directeur général de CD Projekt RED, annonce que The Witcher Polaris (nom de code) sera officiellement suivi de deux nouveaux jeux :

Polaris est le jeu qui marque le début de la nouvelle saga The Witcher, poursuivant le travail de narration en monde ouvert entamé dans The Witcher 3 : Wild Hunt. Elle comptera trois jeux et nous avons l’intention de les livrer sur une période de six ans à partir de la sortie de Polaris. C’est une promesse audacieuse, car nous parlons de trois productions à grande échelle, mais nous le pensons vraiment et nous avons un plan pour y parvenir. Les deuxième et troisième volets bénéficieront, sur le plan technologique, du travail de base effectué lors du développement de Polaris. De cette manière, nous voulons faciliter le processus de développement tout en restant ambitieux sur le plan créatif.

The Witcher Polaris, l’ère du changement avec le moteur graphique Unreal Engine 5

Actuellement en pré-production via l’Unreal Engine 5 d’Epic Games avec une équipe de développement composée de plus de 150 membres, The Witcher Polaris va étoffer le lore de The Witcher créé par le romancier Andrzej Sapkowski. Geralt de Riv ne sera pas le héros de cette nouvelle saga, tout comme Cirilla “Ciri” Fiona Elen Riannon.