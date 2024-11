The Summer Hikaru Died : découvrez le premier teaser de cette nouvelle adaptation de manga par Netflix

Netflix dévoile enfin le premier aperçu de sa dernière adaptation de manga, un véritable succès dans le genre horreur psychologique, suscitant déjà une grande impatience chez les amateurs du genre.

Tl;dr Netflix a dévoilé un premier teaser de son prochain anime d’horreur psychologique, The Summer Hikaru Died.

Basé sur le manga populaire de Mokumokuren, il suit deux amis confrontés à des dangers surnaturels.

La série, dont la date de sortie n’est pas encore annoncée, est attendue sur Netflix en 2025.

Netflix dévoile un premier aperçu effrayant de The Summer Hikaru Died

Netflix vient de publier le premier teaser de The Summer Hikaru Died, un anime d’horreur psychologique à venir, et il s’avère aussi effrayant que le manga dont il est tiré.

Un aperçu troublant

Le teaser, que vous pouvez regarder ci-dessous, commence par une conversation entre deux amis discutant de leurs projets après le lycée, le tout sur fond d’images d’une ville paisible. Mais très vite, leurs échanges deviennent déformés et la ville autrefois tranquille est assaillie de scènes déconcertantes et effrayantes. « Puis-je te demander quelque chose d’étrange? Tu n’es pas Hikaru, n’est-ce pas? », demande l’un d’eux. Ensuite, un garçon aux cheveux noirs semble pleurer pendant que son ami le tient. « Ne le dis à personne », répond Hikaru, ou celui qui prétend être Hikaru.

Une adaptation fidèle du manga

L’anime à venir est basé sur la bande dessinée très populaire du même nom de Mokumokuren. Le manga suit un adolescent qui découvre que son meilleur ami Hikaru a été possédé par une entité d’un autre monde, ce qui le force à affronter des dangers surnaturels.

Une intrigue captivante

De la même manière, la série The Summer Hikaru Died suit deux meilleurs amis, Yoshiki et Hikaru, tous deux originaires d’un village rural japonais. Selon le synopsis officiel de Netflix : « Ils ont grandi ensemble, ils étaient inséparables… jusqu’au jour où Hikaru est revenu des montagnes, et n’était plus lui-même. ‘Quelque chose’ a pris possession du corps, des souvenirs, des sentiments de Hikaru… et tout ce qu’ils connaissaient commence à se défaire. »

La série est réalisée par Ryohei Takeshita et met en vedette Chiaki Kobayashi dans le rôle de Yoshiki et Shuichiro Umeda dans celui de Hikaru. Bien qu’elle n’ait pas encore de date de sortie officielle, « The Summer Hikaru Died » devrait être disponible sur Netflix dans le monde entier en 2025.