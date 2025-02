La BD d’horreur Nights va être adaptée en série d’animation

La série d'horreur préférée des fans chez Image Comics est en cours d'adaptation.

Tl;dr La série d’horreur Nights d’Image Comics sera adaptée en série animée par le studio Titmouse.

Les créateurs de la BD, Wyatt Kennedy et Luigi Formisano, participeront à ce projet.

Le style de l’animation s’inspirera du look et de l’ambiance des années 2000, date à laquelle se déroule l’histoire.

Une adaptation animée pour Nights

Les amateurs de bandes dessinées Image Comics seront ravis d’apprendre que l’une de leurs séries préférées, Nights, s’apprête à faire le saut dans le monde de l’animation. Le studio Titmouse, derrière la populaire série Netflix Big Mouth, a été choisi pour mener à bien ce projet.

Une collaboration avec les créateurs de la BD

Wyatt Kennedy et Luigi Formisano, respectivement scénariste et dessinateur de Nights, seront également impliqués dans le projet. Cette nouvelle réjouira à la fois les amateurs d’horreur et les fans de bandes dessinées. Kennedy a toujours envisagé l’animation comme premier choix pour une adaptation, plutôt qu’une version en prise de vue réelle. Il se dit confiant quant à la réalisation de cette adaptation qui plaira autant aux fans de la BD qu’aux nouveaux venus.

Un style d’animation inspiré des années 2000

Le studio Titmouse prévoit de s’inspirer du look et de l’ambiance du début des années 2000 pour le style de l’animation, en cohérence avec l’époque à laquelle se déroule l’histoire dans la bande dessinée. Titmouse est reconnu pour sa capacité à capturer la personnalité unique d’une œuvre à travers son style d’animation, comme en témoignent ses séries à succès telles que Legend of Vox Machina, Star Trek: Lower Decks et The Venture Bros.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été annoncée. Mais restez à l’affût, nous ne manquerons pas de vous tenir informés des développements à venir. En attendant, vous pouvez (re)découvrir l’univers de Nights avec le premier volume de la série.