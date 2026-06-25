The One Piece sur Netflix refroidit déjà les grandes attentes des fans

Le remake animé de One Piece par Netflix intrigue moins que prévu : visuels critiqués, saison courte, et une adaptation qui pourrait avancer trop lentement.

Le teaser inquiète surtout à cause des visuels

La saison 1 n’aura que 7 épisodes

Le rythme choisi pose déjà question

Compresser les 50 premiers chapitres de One Piece en seulement 7 épisodes, sur le papier, ça pouvait encore se défendre. Après le premier teaser de The One Piece, le pari paraît soudain beaucoup moins convaincant.

Un projet qui arrivait avec un boulevard

Il faut dire que le contexte était idéal. One Piece traverse une période rare, presque insolente. Le manga est revenu au niveau des plus gros mastodontes de l’histoire en ventes, son arc actuel est parmi les plus appréciés de sa longue carrière, l’anime d’origine a amélioré son rythme et son rendu, et même la version live-action de Netflix a fait mieux que prévu. Pas seulement auprès des fans historiques, d’ailleurs. Elle a aussi servi de vraie porte d’entrée.

Quand Netflix et Wit Studio ont annoncé The One Piece en décembre 2023, l’idée semblait donc assez simple. Reprendre les débuts de l’anime, longtemps critiqués pour leur style visuel et leur narration, avec plus de temps, plus de moyens et sans la contrainte d’un épisode à produire chaque semaine. Sur le papier, c’était presque l’adaptation évidente.

Le teaser met surtout ses visuels en danger

Le problème, pour l’instant, c’est le rendu visuel.

Le teaser donne l’impression d’une série qui veut reproduire la sensation de lecture du manga. Intention intéressante. En mouvement, ça coince. L’ensemble paraît très plat, avec une 3D qui manque de naturel et des animations parfois gênantes. La comparaison avec Way of the Househusband, autre adaptation Netflix souvent moquée sur ce terrain, n’est pas très flatteuse. Et elle revient vite en tête.

Plus embêtant encore, l’anime de Toei, pourtant loin d’être irréprochable sur la CGI, semble mieux s’en sortir. Quand on sait que ce remake a eu plusieurs années pour préparer une seule saison, le contraste n’aide pas.

Sept épisodes pour cinquante chapitres, le calcul inquiète

Autre signal pas franchement rassurant, la forme choisie. Plus tôt cette année, Netflix a confirmé une arrivée en février 2027. En même temps, la plateforme a révélé que cette première saison ne compterait que sept épisodes.

Et ce n’est pas tout. Selon les informations relayées par Tudum, cette saison couvrira uniquement les 50 premiers chapitres du manga. En gros, l’histoire s’arrêterait vers le moment où Luffy rencontre Sanji. Donc avant que les cinq personnages centraux ne soient tous réunis, ce que la série live-action avait, elle, réussi à faire dès sa première saison.

Le risque d’un simple reconditionnement

C’est là que le remake change de statut. On attendait une adaptation capable, enfin, de reprendre One Piece de façon ample et moderne. Si une saison ne couvre que 50 chapitres sur les 1 185 chapitres existants, l’idée d’un récit complet commence à ressembler à un mirage.

La comparaison qui vient est celle de Dragon Ball Z Kai. Une version remise au goût du jour, plus propre, plus fluide, mais plus proche d’un remontage ambitieux que d’une recréation totale. Si The One Piece suit ce chemin, il ne remplacera pas l’anime d’origine. Il s’ajoutera à la pile.

Et ce n’est pas anodin. Parce qu’au fond, l’enjeu n’est pas juste de refaire One Piece. C’est de savoir quelle version on recommandera aux nouveaux venus dans quelques années. Aujourd’hui, la réponse reste plutôt du côté du live-action.