The Last of Us : Anna Torv obtient un rôle dans l’adaptation en série

La comédienne australienne Anna Torv (Heavenly Sword, Fringe, Mindhunter) incarnera Tess, une contrebandière et survivante endurcie au sein d’un monde post-pandémique, dans la série télévisée The Last of Us de HBO et Sony. Dans le jeu original, elle travaille depuis quelque temps avec Joel Miller pour survivre et faire entrer et sortir des armes de Boston. Celle-ci l’accompagne également dans une mission considérée comme impossible, à savoir faire passer Ellie chez les Lucioles, une organisation de survivants de l’épidemie de cordyceps.

Le casting comprend également Pedro Pascal qui incarne Joel, Bella Ramsey qui interprète Ellie, Merle Dandrige qui reprend le rôle de Marlene, Nico Parker qui incarne Sarah Miller, Gabriel Luna qui joue Tommy Miller et Jeffrey Pierce qui incarne Perry. Murray Bartlett et Con O’Neill seront des survivants.

Un budget conséquent pour produire la série télévisée The Last of Us

Damian Petti, le président de l’alliance internationale des employés de scène, de théâtre et de cinéma, laisse entendre que Sony et HBO n’ont pas lésiné sur les moyens avec l’adaptation de The Last of Us en série : “C’est une énorme production employant des centaines d’Albertains. Il y a cinq directeurs artistiques et une armée de centaines de techniciens (…) Je ne peux pas confirmer les chiffres officiels du budget, mais je dirai qu’il s’agit probablement du plus grand projet de tournage au Canada. Il dépasse largement la barre des huit chiffres par épisode. Il y a donc un effet multiplicateur sur notre économie en termes d’impact. Il y a des centaines d’entreprises connexes qui profitent de la pléthore de travail.”

Rappelons que Neil Druckmann du studio Naughty Dog et Craig Mazin (Chernobyl, Borderlands, Superhero Movie) sont producteurs exécutifs ainsi que les scénaristes du projet. Carolyn Strauss est également productrice exécutive avec Evan Wells et Rose Lam ainsi que Asad Qizilbash et Carter Swan de PlayStation Productions, la filiale de Sony Interactive Entertainment dédiée aux adaptations des licences PlayStation en séries et en films.