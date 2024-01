The Last of Us a été la série la plus piratée en 2023

La série télévisée The Last of Us bat un record détenu longtemps par Game of Thrones.

Tl;dr The Last of Us, série la plus piratée de 2023.

La série de HBO bat Loki saison 2, Ahsoka et Secret Invasion.

La majorité des séries piratées étaient des créations originales.

Les séries Disney+ occupent quatre des dix premières places de cette liste.

Un record malheureux pour The Last of Us

La série télévisée The Last of Us a établi un record regrettable en 2023, se hissant au rang n°1 des émissions les plus piratées de l’année. Adaptée du jeu vidéo éponyme, la série HBO pour Sony suit les survivants Joel et Ellie à travers une Amérique post-apocalyptique. Malgré les éloges critiques pour son adaptation fidèle, ainsi que des audiences importantes, la série a dû faire face à un défi de taille : le piratage.

Le Top 10 des séries TV les plus piratées de 2023

La première saison de The Last of Us a été la plus piratée, devançant des séries populaires telles que Loki saison 2, Ahsoka et Secret Invasion. Ce triste record témoigne de la popularité de la série, mais souligne également le fléau du piratage.

Des séries originales parmi les plus piratées

Fait intéressant, The Last of Us est la seule série de la liste qui n’est pas une véritable création originale. Toutes les autres séries largement piratées en 2023 ont été créées pour des services de streaming, soulignant leur popularité croissante. En outre, quatre des dix séries les plus piratées sont produites par Disney+, illustrant l’ampleur du phénomène du visionnage illégitime de leur contenu original.

La lutte continue contre le piratage

Le succès de The Last of Us, en tant qu’adaptation de jeu vidéo, pourrait expliquer pourquoi la série continue d’être visionnée illégalement. Cependant, cela souligne également le défi que constitue le piratage pour les compagnies produisant des séries à gros budget. Avec l’immensité d’Internet, il est difficile de savoir si une solution permanente pourra un jour être mise en place.