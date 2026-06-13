The Housemaid’s Secret recrute Paul Kelly, mais le vrai test arrive

Le thriller avec Sydney Sweeney ajoute Paul Anthony Kelly à son casting. Bonne pioche sur le papier, calendrier beaucoup moins confortable.

En bref Paul Anthony Kelly rejoint la suite

Il jouera Douglas Garrick

La sortie vise décembre 2027

Paul Anthony Kelly passe de la série au grand écran avec The Housemaid’s Secret. Et ce n’est pas un petit rôle.

D’après Deadline, l’acteur révélé par Love Story rejoint la suite du thriller porté par Sydney Sweeney. Il incarnera Douglas Garrick, le mari milliardaire de Wendy, jouée par Kirsten Dunst, et surtout le nouvel employeur de Millie, la femme de chambre incarnée par Sydney Sweeney. Pour Paul Anthony Kelly, c’est même le premier long métrage de sa carrière. À la mise en scène, Paul Feig rempile, avec une sortie en salles annoncée au 17 décembre 2027.

Un visage de série pour épauler Sydney Sweeney

Le choix n’a rien d’anodin. Paul Anthony Kelly sort d’un passage remarqué dans Love Story, où il jouait John F. Kennedy Jr., un rôle qui a visiblement laissé une trace chez pas mal de spectateurs. Au point d’alimenter des fancasts pour de grosses franchises, notamment autour de Bruce Wayne chez DC.

Ici, le mouvement est intéressant. The Housemaid’s Secret ne se contente pas d’empiler des noms, il va chercher un acteur en phase d’explosion, celui qu’on repère d’abord à la télé avant de le voir basculer au cinéma. Pour une suite censée installer une franchise, c’est plutôt cohérent.

Pourquoi The Housemaid pèse déjà plus lourd qu’un simple thriller

Le vrai moteur, il est là. Le premier The Housemaid, sorti en décembre dernier, a rapporté environ 350 millions d’euros (400 millions de dollars) au box-office pour un budget d’environ 31 millions d’euros (35 millions de dollars). Pour une adaptation de Freida McFadden, c’est un succès très net, presque le genre de score qui change immédiatement la trajectoire d’un studio.

Et la matière existe. La série littéraire compte The Housemaid, The Housemaid is Watching et The Housemaid’s Secret, avec en plus la nouvelle numérique The Housemaid’s Wedding. Si vous suivez un peu BookTok, ce nom-là n’a rien d’obscur.

La franchise prend forme, avec un obstacle très concret

Côté livres, l’arc est bouclé. Freida McFadden a confirmé que l’histoire se terminait après le troisième tome. Mais au cinéma, on en est seulement au début. Si cette suite répète le score du premier film, on voit mal pourquoi le troisième roman, voire la nouvelle, ne seraient pas adaptés à leur tour.

Le problème, c’est le calendrier. À ce stade, The Housemaid’s Secret doit sortir face à Avengers: Secret Wars. Clairement, aller se frotter à un film Marvel de cette taille, c’est une bataille commerciale compliquée pour n’importe qui.

Rien n’est figé, quand même. La production n’a pas encore commencé, même si le tournage doit démarrer cette année. Du coup, une date peut encore bouger. Et dans ce dossier, c’est peut-être ça qu’il faudra surveiller autant que le casting lui-même.