The Day Before, catastrophe sans précédent, ferme ses portes après 46 jours seulement

Selon les joueurs, le jeu à 40 $ était truffé de bugs, manquait d'originalité et était lent.

Tl;dr Le jeu “The Day Before” a cessé d’exister.

Fntastic, le développeur, a fermé quatre jours après le lancement du jeu.

Mytona, l’éditeur, a supprimé toute référence au jeu sur son site web.

Le jeu a été critiqué pour son manque d’originalité et ses nombreux bugs.

Le “Day Before” disparait

Quatre petits jours suffirent pour que le jeu vidéo “The Day Before” annonce son arrêt définitif, un retentissant échec dont l’écho a raisonné des canaux de YouTube jusqu’à la plateforme Steam Early Access. Face à ce désastre, l’éditeur Mytona a préféré effacer toute référence de ce projet décevant de son site web.

Des débuts prometteurs jusqu’à la descente aux enfers

Lancé avec fanfare le 7 décembre dernier à un tarif de 40 dollars, le créateur du jeu Fntastic a annoncé son arrêt définitif le 11 décembre suivant, pour le plus grand désarroi des joueurs. Une fermeture motivée par un échec financier cuisant, malgré l’annonce de la vente de plus de 200 000 copies du jeu par Eduard Gotovstev, PDG de Fntastic. Toutefois, le titre cumulait déjà à ce moment-là un pourcentage alarmant de critiques négatives, poussant près de la moitié des acheteurs à demander un remboursement.

Un échec cuisant dû à un manque criant d’originalité

“The Day Before“ a été l’objet de nombreuses critiques liées à son manque d’originalité et à ses problèmes techniques. À titre d’exemple, de nombreux joueurs se plaignaient de la longue et ennuyeuse progression du jeu, entrecoupée de bugs récurrents. Une critique sévère partagée par Gabriel Moss, journaliste chez IGN, qui lui a attribué un score désastreux de 1/10.

La chute de “The Day Before” est un exemple frappant des risques encourus par les studios de développement, rappelant à l’industrie toute l’importance d’un gameplay attrayant et original pour le succès d’un jeu.