The Boys : Jensen Ackles tease le retour de Soldier Boy dans la saison 4

Soldier Boy devrait faire son retour dans la quatrième saison de la série télévisée The Boys.

Tl;dr Une photo de Jensen Ackles alimente des rumeurs sur son retour dans la saison 4 de The Boys.

Jensen Ackles incarne le personnage de Soldier Boy, ancien leader de l’équipe Payback.

Soldier Boy est le père biologique de Homelander, personnage corrompu de la série.

La saison 4 de The Boys sera diffusée dans le courant de l’année.

Jensen Ackles, le retour du Soldier Boy dans la saison 4 de The Boys ?

Le comédien américain Jensen Ackles, star de la série The Boys diffusée sur Amazon Prime Video, a récemment attisé les spéculations quant à son éventuel retour dans la quatrième saison à venir. Dans cette série décalée de super-héros, Jensen Ackles incarne Soldier Boy, une version retorse de Captain America, ancien leader de l’équipe Payback qui avait disparu depuis son arrestation pendant la Guerre Froide.

HE’S WEARING A THE BOYS SEASON 4 CAP !!?! pic.twitter.com/dmCgXyx0XR — Natalie ❁ (@livelyackles) January 11, 2024

Soldier Boy, père de Homelander

Il y a de fortes raisons narratives pour que Jensen Ackles reprenne son rôle dans The Boys. Au fil de la série, on apprend que Soldier Boy est le père biologique du personnage corrompu de Homelander, incarné par Antony Starr, une révélation qui a ébranlé les fondations de la série.

Le retour de Soldier Boy ?

La fin de la saison 3 de The Boys a également préparé le terrain pour un éventuel retour de Soldier Boy. Bien que vaincu, Soldier Boy a été incarcéré et non tué. De plus, Jensen Ackles a fait une apparition surprise dans un épisode de la série dérivée Gen V.