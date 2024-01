The Boys : Soldier Boy dépasse Homelander en cruauté

Dans la troisième saison de la série télévisée The Boys, une scène prouve que Soldier Boy est plus effrayant que Homelander.

Tl;dr Soldier Boy se révèle plus effrayant que Homelander dans la saison 3 de The Boys.

Soldier Boy établit sa dominance sur Homelander malgré leur lien familial.

Soldier Boy a l’avantage mental et pourrait battre Homelander.

Soldier Boy pourrait être un méchant encore plus sombre dans la saison 4.

Un adversaire plus effrayant que Homelander

La saison 3 de The Boys a introduit un nouveau personnage qui s’est révélé être un adversaire redoutable : Soldier Boy. Après avoir été libéré d’un centre militaire russe par Billy Butcher et son équipe, il a montré sa détermination à rendre justice à ceux qui l’ont trahi. Malgré leur collaboration, Soldier Boy a rapidement démontré qu’il était bien plus effrayant que Homelander.

La dominance de Soldier Boy

Contrairement à Homelander, Soldier Boy n’a pas fléchi devant les émotions. Même lorsque Homelander a révélé être son père biologique, Soldier Boy n’a pas hésité à rejeter son offre d’alliance, lui lançant un cinglant : “Tu es une sacrée déception.“. Ce rejet, couplé à sa détermination inébranlable, a permis à Soldier Boy d’établir sa dominance sur Homelander.

La victoire psychologique de Soldier Boy

Si Homelander semble physiquement plus fort que Soldier Boy, ce dernier a une capacité de résistance exceptionnelle et une immunité à toute sorte de menaces, y compris le contrôle mental et les radiations. Ainsi, malgré le vol d’Homelander, la saison 3 de The Boys a démontré que Soldier Boy avait déjà remporté la bataille mentale.

Un futur méchant encore plus sombre

Alors que Homelander a montré des signes d’humanité malgré sa descente dans la noirceur, Soldier Boy est apparu comme une figure inflexible dont les croyances et les décisions ne sont influencées par aucune force extérieure. Si Soldier Boy revient dans la saison 4 de The Boys, il pourrait s’avérer être un méchant encore plus sombre et effrayant que Homelander.